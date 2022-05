El Parlament investigarà el cas Pegasus davant la negativa del Congrés

ERC, JxCat, CUP i En Comú Podem han registrat una proposta de resolució el Parlament per crear una comissió d’investigació sobre el cas Pegasus davant la negativa de la Moncloa. D’aquesta manera, els partits han assegurat que la cambra no pot passar per alta aquestes actuacions sense investigar-les, ja que ells consideren que “atempten directament contra drets fonamentals”.

El president espanyol, Pedro Sánchez, després del Consell Europeu / ACN

Aquesta iniciativa arriba després de que la Junta de Portaveus del Congrés hagi desestimat crear una comissió d’investigació per trobar l’origen de l’espionatge a diversos líders i partits independentistes, ja conegut com el Catalangate. Segons han explicat els partits aquest dimarts, la comissió té l’objectiu principal de “conèixer els detalls de les intromissions a representants polítics i la societat civil catalana a través del spyware Pegasus i Candiru per part de l’Estat, o bé a través del CNI o altres organismes públics”.

Portar els culpables davant la justícia

Una de les conclusions principals que es trauran d’aquesta comissió és la llista de persones implicades en aquest cas d’espionatge. De fet, “prendre mesures legals” contra els culpables és una de les principals raons per les quals es fa la comissió. “Es portaran a terme les accions legislatives i judicials pertinents, d’acord amb les conclusions, i s’exigiran les responsabilitats polítiques, penals o civils”, han etzibat en unes declaracions els partits polítics.

Margarita Robles, ministra de Defensa

La reunió, segons el que han proposat els partits al Parlament, també hauria de servir per conèixer els entrellats de les organitzacions que han participat en l’espionatge, és a dir, les estructures orgàniques i tècniques adscrites als Departaments de Defensa, Interior, Exteriors, Presidència, Vicepresidència i Justícia del govern espanyol. “Si és que ha existit, s’ha servit l’operació d’espionatge per part de la Sala Tercera del Tribunal Suprem o d’altres òrgans jurisdiccionals”, han dit els partits adscrits a la proposta.

La negativa de la Moncloa

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha dit també aquest dimarts que el govern espanyol “no sap” qui hi ha darrere de l’espionatge al president del govern espanyol i la ministra de Defensa del maig i el juny del 2021, però “assegura” que no n’és responsable cap organisme institucional i que s’ha de forma il·legal.

Bolaños ha descartat que s’assumeixin per ara responsabilitats polítiques perquè cal primerament “esclarir què ha passat”. També ha descartat per ara que el PSOE voti a favor de crear una comissió d’investigació al Congrés. “Hem donat suport a la creació de l’òrgan al Congrés que té les competències, que és la comissió de secrets oficials, i allà compareixerà la directora del CNI”.