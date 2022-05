La Moncloa cessa la directora del CNI per l’espionatge a Sánchez

La Moncloa ha decidit cessar la directora del CNI, Paz Esteban, per la bretxa de seguretat que ha permès un país estranger –possiblement el Marroc– espiar els mòbils del president espanyol, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles; i diversos ministres més. El consell de ministres ha abordat la qüestió en la seva reunió ordinària dels dimarts i fins i tot abans que acabés ha filtrat el cessament, que es justifica per la incapacitat del CNI per prevenir les escoltes a Sánchez i la resta de membres de l’executiu.

D’aquesta manera, el govern de Pedro Sánchez intenta jugar a dues bandes per calmar els ànims de l’independentisme, que no en té prou amb el cap de la directora del CNI i vol el de la ministra de Defensa, sense donar munició a la dreta, que aprofita cada pas de la Moncloa en el cas Pegasus per retreure al PSOE que faci concessions a ERC per mantenir-se en el govern. La pujada en les enquestes del PP de Feijóo, que cada vegada està més a prop de poder formar govern amb Vox, inquieten la Moncloa, que també té un ull posat a les eleccions andaluses del juny i a les municipals del 2023, on es jugaran bona part del poder local amb els populars.

La directora del CNI, Paz Esteban / ACN

Arran de l’espionatge massiu a l’independentisme destapat per Citizen Lab, el Centre Criptològic Nacional (CNN) va iniciar una revisió exhaustiva dels mòbils del govern espanyol i ha descobert que, com a mínim, agents estrangers han pogut entrar als terminals de Sánchez, Robles i del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska. Està previst que aquest migdia la ministra de Defensa doni la llista completa dels mòbils compromesos i la quantitat de dades que han estat descarregades mitjançant el programa Pegasus que han provocat el cessament de Paz Esteban.

La Moncloa vol restablir relacions amb ERC

El govern espanyol, que amb el pas dels dies ha anat variant el seu discurs sobre el cas Pegasus, maniobra per restablir les relacions amb ERC, que ha advertit que la seva confinaça en l’executiu està “a zero” i reclama una investigació “amb llum i taquígraf” sobre el cas Pegasus. Pedro Sánchez i Pere Aragonès van parlar breument en un acte del Cercle d’Economia a Barcelona i es van “emplaçar” a una reunió més formal. El president de la Generalitat havia explicat que feia “moltes setmanes” que no parlava amb Sánchez, a qui acusen d’amagar-se darrere del CNI per no investigar a fons l’escàndol de l’espionatge a l’independentisme.

El cessament de Paz Esteban, que va ser forçada per la Moncloa a comparèixer a la comissió de secrets oficials convocada a correcuita la setmana passada després de tres anys inactiva, és una concessió a mitges als republicans –que han amenaçat de dinamitar la legislatura espanyola– disfressada de pèrdua de confiança per l’espionatge als ministres del PSOE. Pedro Sánchez no està disposat a sacrificar Margarita Robles i ha posat la diana en el CNI, que ha reconegut l’espionatge a 18 líders independentistes –entre ells el mateix Aragonès– amb l’aval del Tribunal Suprem per la seva vinculació amb el Tsunami Democràtic.