Aragonès, a Sánchez: “És urgent que parlem. Això és molt greu”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president espanyol, Pedro Sánchez, han mantingut una trobada fugaç al Cercle d’Economia mentre esperaven l’arribada de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha estat premiada per l’entitat empresarial. Els dos presidents, amb cares llargues, han parlat uns minuts. “És urgent que parlem. Això és molt greu”, li ha dit. Tan bon punt Von der Leyen ha baixat del seu cotxe oficial, els dos han canviat d’actitud i han recuperat el somriure.

En els últims dies s’havia especulat que Aragonès i Sánchez podrien mantenir una reunió informal per parlar del cas Pegasus aprofitant que coincidien al Cercle d’Economia, però el mateix president de la Generalitat s’ha encarregat de desmentir-ho aquest divendres. “No es tracta de fer una foto o una trobada fugaç”, ha dit Aragonès, que ha reconegut que fa “moltes setmanes” que no parla amb el govern espanyol i ha tornat a exigir-li que assumeixi responsabilitats polítiques per l’escàndol de l’espionatge massiu a l’independentisme.

Confiança trencada amb Moncloa

Aragonès ha advertit a la Moncloa que la confiança entre els dos governs està “a zero” i que les explicacions que s’han donat fins ara pel cas Pegasus han estat insuficients. El president de la Generalitat creu que el intents del govern espanyol d’espolsar-se qualsevol responsabilitat per l’espionatge transmet la “sensació” que el “CNI actua sense control”, una imatge poc tranquil·litzadora de com funcionen els serveis secrets espanyols.

“El govern espanyol no és conscient del que té entre mans”, ha etzibat. Aragonès ha retret a Sánchez que continuï posant-se de perfil i ha criticat que la comissió de secrets oficials no només no ha servit per aclarir res, sinó que ha agreujat la situació després de confirmar-se que el seu nom i el d’altres dirigents era a la llista d’espiats pel CNI. “Seguim on érem fa uns dies i la situació es degrada de manera accelerada”, ha afegit.