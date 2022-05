Sánchez afirma que no abandonarà la “via del diàleg” amb Catalunya

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez vol “diàleg i col·laboració” amb Catalunya. Així ho ha expressat aquest divendres al Cercle d’Economia. De fet, ha assegurat que té la “ferma voluntat de seguit treballant amb Pere Aragonès”. El cas Pegasus i la situació de les negociacions de diàleg han portat els dos territoris a la tensió i, tot i que Sánchez ha demanat més diàleg, el president català, demana “respostes directes”. En paral·lel, però, ambdós s’han ajuntat per rebre la presidenta de la Comissió Europea i fer-li entrega del premi Cercle d’Economia.

El president del govern espanyol Pedro Sánchez ha arribat a la Reunió Anual del Cercle d’Economia per fer la clausura de l’acte, que ha durat tres dies. Amb ell hi ha assistit la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen i el president del Govern, Pere Aragonès. Tot i que la trobada entre els líders polítics ha estat fugaç, hi ha hagut temps perquè els presidents intercanviessin algunes paraules. Així doncs, no és d’estranyar que Sánchez hagi volgut abordar en primera instància el cas Pegasus i al diàleg, que són els màxims exponents de la tensió entre Catalunya i l’Estat ara mateix.

Pere Aragonès i Pedro Sánchez han coincidit al Cercle d’Economia / Europa Press

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez ha expressat que “Europa és la nova pàtria”. En aquest sentit, Sánchez ha explicat que en pocs anys, la presidenta de la comissió ha aconseguit portar les crisis que han anat arribant a Europa i també ha pogut concil·liar de manera “òptima” amb tots els estats membres de la unió. “Les desigualtats, la pandèmia i la guerra d’Ucraïna han sigut reptes que la UE ha pogut afrontar”, ha dit el president del govern espanyol.

Tot i això, Sánchez ha llençat el mateix missatge que han llençat els altres membres del govern espanyol que han anat passant per les jornades del cercle: l’unitat. D’aquesta manera, el president de l’executiu espanyol ha volgut agraïr el suport d’Europa i ha reivindicat aquesta necessitat de treballar conjuntament per fer front a les crisis, la de la pandèmia provocada per el coronavirus i la de la guerra d’Ucraïna. “Necessitem enfrontar-nos a la situació junts, perquè és una crisi global amb conseqüències globals”, ha expressat.

El paper de Von der Leyen

La presidenta de la Comissió Europa, Ursula Von der Leyen ha recollit el premi Cercle d’Economia i ha agraït la “labor que fa el cercle per l’estat espanyol, però també per Europa”. Ella mateixa ha assegurat que la Unió Europea té molt reptes per endavant i ha recordat que tot i que s’hagi avançat des del primer moment en el que va esclatar la pandèmia, “encara seguim lluitant”. D’aquesta manera ha unit els dos conflictes que han fet trontollar Europa en els últims anys, la crisi de la Covid-19 i la guerra d’Ucraïna.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en una roda de premsa / ACN

“L’atac de Putin és una amenaça per Europa”, ha dit la presidenta de la Comissió Europea. I ha aprofitat per demanar més “unitat”, ja que cal que ens enfrontem als “enemics” de manera conjunta. Aquestes paraules s’han referit a la necessitat de que els països de la Unió Europea treballin junts, com ja està passant amb la política energètica conjunta. Tot i això, Sánchez ha aprofitat el moment per també remarcar les paraules de Von der Leyen i parlar de “unitat” fent referència a la relació entre Catalunya i l’estat espanyol: “Vull recordar el respecte que tinc per Catalunya i la seva gent, per això vull triar el diàleg i la col·laboració”.