Uns 30 espiats amb Pegasus es planten a la reunió del Cercle d’Economia

Una trentena de persones de la llista de més de 60 que The Citizen Lab va confirmar que havien estat espiades amb el programa Pegasus de l’empresa israeliana NSO Group s’han plantat aquest divendres al matí a les portes de l’hotel W de Barcelona, on se celebra la cloenda de la reunió anual del Cercle d’Economia. Els espiats han volgut portar el seu enuig a les portes d’aquest gran esdeveniment, el dia en què hi ha participat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonés, també un dels espiats. Avui també hi havia la presència de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Entre els concentrats hi havia membres dels partits independentistes i de les entitats, Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana (ANC).

Abans d’acudir al Cercle d’Economia, el president de la Generalitat ha avisat la Moncloa que la “confiança està a zero” i ha criticat el govern espanyol per amagar-se darrere de filtracions interessades per espolsar-se qualsevol responsabilitat pel cas Pegasus. “La sensació és que el CNI actua sense control”, ha dit Aragonès en una entrevista a Catalunya Ràdio. El president català ha tornat a demanar a l’executiu de Pedro Sánchez que desclassifiqui la documentació que els serveis secrets espanyols van aportar a la comissió de secrets oficials del Congrés per saber qui va ordenar la intervenció del seu telèfon mòbil.

Junts reclama plantar cara i fer la independència

Junts ha aprofitat la confirmació de l’espionatge del CNI al president de la Generalitat, Pere Aragonès, per redoblar la pressió sobre ERC i forçar els republicans a trencar amb el govern de Pedro Sánchez. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha defensat aquest divendres que “l’única estratègia que s’ha demostrat efectiva” per avançar cap a la independència és “plantar cara” i dir “prou” a l’executiu de Pedro Sánchez.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu / ACN

“S’ha donat estabilitat a un govern que ens ha pres el pèl”, ha dit Nogueras en una entrevista a Catalunya Ràdio. La diputada, que va assistir a la comissió de secrets oficials on el CNI va ensenyar la documentació que acredita l’espionatge a 18 independentistes amb l’aval judicial del Tribunal Suprem, ha reclamat a l’independentisme que surti “de la zona de confort” i assumeixi “riscos polítics” després que s’hagi constatat que el diàleg “no ha funcionat”.

El CNI reconeix l’espionatge amb Pegasus

La directora del CNI, Paz Esteban va admetre ahir que haurien espiat Aragonès i a gairebé una vintena d’independentistes més de l’entorn de l’expresident Puigdemont. Esteban va presentar a la comissió de secrets la documentació d’avals judicials que donaven el vistiplau a l’espionatge de 18 independentistes. Tot i això, no va aclarir qui hauria espiat a la resta dels noms que va destapar el Citizen Lab.

En la comissió de secrets d’aquest dijous, fonts coneixedores de la reunió van explicar que la directora del CNI hauria afirmat que sí que hi va haver espionatge per part del CNI a diferents líders independentistes. Entre els noms que va mencionar hi havia el president de la Generalitat, Pere Aragonès i l’expresident i exiliat a Waterloo, Carles Puigdemont.