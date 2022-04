El Tribunal Penal Internacional investigarà els crims a Ucraïna ￼

El Tribunal Penal Internacional ha decidit unir-se a Europa i investigarà els crims a Ucraïna. L’Eurojust, l’agència de la UE encarregada del reforç de la cooperació judicial entre els estats membre, ha anunciat aquest dilluns que entra en l’exercici de recopil·lació de proves contra les matances que suposadament ha estat perpetuant Rússia dels del principi de la guerra a Ucraïna. Tal com ha explicat en un comunicat, l’acord envia “un missatge clar que es faran tots els esforços per recopilar proves”.

La investigació va ser una idea que van començar alguns països europeus com Polònia i Lituània per petició del govern d’Ucraïna que també ha denunciat en diverses ocasions les “atrocitats” russes. Ara, el Tribunal Internacional ha decidit en serà un participant més després de l’acord signat amb les fiscalies d’aquests tres països. Així doncs, la fiscalia ha assegurat que l’acord “envia un missatge clar que es faran tots els esforços per recopilar proves de manera efectiva dels crims internacionals comesos a Ucraïna i portar els responsables a la justícia”.

Ucraïna no oblida i denuncia Rússia

El govern d’Ucraïna ha denunciat més d’una vegada la situació complicada que ha deixat el pas de Rússia pel país. De fet, una de les primeres vegades que es va parlar de “matança de civils” va ser a la ciutat de Butxa, propera a Kíiv. Allà, les tropes russes van deixar centenars de morts mentre es retiraven de la ciutat. Tot i que Rússia va negar les actuacions, Ucraïna va demanar portar davant dels tribunals el país, al·legant que “havien actuat contra els drets humans”.

El cadàver d’un home trobat després de la retirada de Rússia de Butxa, a Ucraïna / EP

Davant d’aquesta situació, l’ONU va ser un dels primers organismes en respondre, ja que va suspendre Rússia com a membre del Consell de Drets Humans. Però, Ucraïna no ha parat la seva lluita aquí i ha decidit continuar buscant la manera de “buscar justícia per la seva població”. D’aquesta manera, el Tribunal Penal Internacional ha agafat la petició del país i ha decidit investigar els crims. A més, l’anunci de l’agència de la UE arriba el mateix dia que la Comissió Europea ha demanat reforçar el seu mandat perquè pugui recopilar i preservar proves de crims de guerra.