Borrell i Von der Leyen prometen “justícia” per la massacre a Butxa

La presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen, i l’Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, han promès aquest divendres des de la localitat de Butxa que els responsables de la matança de més de 300 civils rendiran comptes per les seves “atrocitats”. Els dos representants s’han desplaçat a la ciutat per demostrar la solidaritat de l’organització amb la població de Bucha. Tot ha estat abans que es reunissin amb el president ucraïnès, Volodimir Zelenski per també donar-li el suport de la Unió Europea.

“A Bucha es va destrossar la nostra humanitat”, ha assegurat la líder de l’Executiu europeu en un missatge després de la visita. “La vostra lluita és la nostra lluita i estic a Kíev avui per a dir que Europa està del vostre costat”, ha afegit. En la mateixa línia, en declaracions a l’arribada a Ucraïna, l’Alt Representant ha assegurat que “no pot haver-hi impunitat“. “La UE està proveint de tot el suport tècnic i financer necessari per a fer justícia amb les víctimes i assegurar que els responsables rendeixen comptes”, ha assegurat.

La missió de l’UE a Ucraïna

Aquesta visita ha estat una missió d’assessorament de la UE a Ucraïna, però no només s’utilitzarà per donar suport al territori sinó que també donarà suport a l’activitat de la Fiscalia General ucraïnesa per a recopilar proves dels crims de guerra -tal com ha confirmat Borrell-. “7,5 milions d’euros de l’organització seran per un projecte que ajudi a recol·lectar informació de persones desaparegudes“, ha descrit Borrell durant la visita.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen / DPA

La localitat de Butxa és coneguda per la matança que s’hi va fer un cop les tropes de l’exèrcit rus marxaven del territori. De fet, va ser el mateix president Zelenski qui va determinar que “havia estat un genocidi”. Actualment, Rússia encara nega que allà es produís cap matança i assegura que tot és una estratègia del govern ucraïnès.