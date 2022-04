L’ONU aparta Rússia del Consell del Drets Humans per la matança a Butxa

L’Assemblea General de l’ONU ha votat aquest dijous a favor de suspendre Rússia com a membre del Consell de Drets Humans, una decisió adoptada en represàlia per matances de civils com les de la ciutat de Butxa, als afores de Kíiv. Davant l’escalada del conflicte i “la massacre” que ha suposat la retirada de Rússia del territori, l’ONU ha decidit vetar el país del consell. Tot i les atrocitats, la votació no ha estat unànime. La proposta ha tirat endavant amb 93 vots a favor i 24 en contra, però la gran polèmica s’ha generat en els 58 Estats membres que s’han abstingut o directament no s’han pronunciat.

L’Assemblea General, que ja havia condemnat en dues ocasions la invasió russa sobre Ucraïna, contempla en els seus estatuts expulsar a un país del Consell de Drets Humans si comet abusos “greus i sistemàtics”. D’aquesta manera, la reunió d’aquest dijous sembla que no podria haver acabat d’una altra manera, ja que segons 93 països -els que han votat a favor de l’expulsió– “Rússia ha perdut tota consciència de humanitat en les últimes actuacions a Butxa”.

Rússia nega els fets reiteradament

Davant l’Assamblea General, la delegació russa no canvia el discurs que segueix proclamant el Kremlin. “Tot és un muntatge”, segons diuen des de Moscou. De fet, els últims dies han demanat reiteradament que se’ls cregui, ja que acusen Ucraïna de falsejar les morts de Kíiv i Butxa tot i que les imatges dels morts hagin estat verificades per imatges satèl·lit i periodistes.

El ministre d’exteriors d’Ucraïna, Dymitro Kuleba, en una atenció als mitjans abans de reunir-se amb els ministres d’exteriors de la Unió Europea / ACN

Perla seva banda, Ucraïna ha celebrat la retirada de Rússia del Consell dels Drets Humans. El ministre d’Exteriors d’Ucraïna, Dimitro Kuleba, ha agraït l’aprovació del text, al·legant que “els criminals de guerra no tenen cabuda en òrgans de l’ONU destinats a protegir els Drets Humans”. El Consell de Drets Humans de l’ONU ja va aprovar a principis de març la creació d’una comissió independent per a investigar els presumptes abusos comesos a Ucraïna des que Rússia va llançar la seva ofensiva militar el 24 de febrer.