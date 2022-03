VÍDEO | Mariúpol, una ciutat fantasma després d’un mes de setge rus

Mariúpol fa dies que és el centre d’atenció en la cada més complexa invasió d’Ucraïna. La localitat portuària del sud-est del país –clau per a les aspiracions de Putin d’unir Crimea amb les repúbliques separatistes del Donbass i bastió de la milícia neonazi Batalló Azov– està sota el setge de les tropes russes des de fa un mes i les autoritats locals calculen que hi ha unes 100.000 persones que encara estan atrapades.

En les últimes hores han aparegut diversos vídeos a les xarxes que mostren la destrucció que un mes de bombardejos i combats han provocat a la segona ciutat més gran de la regió de Donetsk –que tenia més de 430.000 habitants abans de la guerra– i un dels centres industrials més importants del sud d’Ucraïna. Edificis destruïts, tombes cavades als jardins, terra cremada i línies elèctriques caigudes. Mariupol és una ciutat fantasma.

❗️New video from long-suffering Mariupol



Russia continues to destroy the city with inhuman fanaticism. This is no longer a war – it's just revenge on the people of Mariupol for not surrendering to the invaders#Mariupol #Ukraine #UkraineRussianWar #Russian #RussianArmy pic.twitter.com/qkhOs6GbCi — Ukraine NOW (@UkraineNOW7) March 24, 2022

Ciutat arrasada

La viceprimera ministra d’Ucraïna, Irina Vereshchuk, ha denunciat que l’exèrcit rus ha arrasat “gairebé per complet” la ciutat i ha reclamat una vegada més al Kremlin que permeti l’evacuació de “tots” els civils que encara estan a atrapats pels combats. “La ciutat no té infraestructura, aigua, calefacció, comunicacions, menjar ni res”, ha alertat Vereshchuk en una entrevista amb la televisió polonesa TVP World.

Les autoritats ucraïneses tenen capacitat per evacuar entre 3.000 i 4.000 persones cada dia i portar-les cap al nord, ben entrat al territori controlat per les seves tropes. “Les persones estan cansades, famolenques, no tenen l’oportunitat de vestir com cal [per les temperatures que hi ha]”, ha detallat Vereshchuk. Els civils recollits als afores de la ciutat són traslladats a Zaporíjia, al centre d’Ucraïna.

El govern ucraïnès fa setmanes que avisa que Mariúpol està en una situació dramàtica i que la població civil que encara no ha pogut marxar “necessita ajuda immediata”. Segons les autoritats locals, ni el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) ni les Nacions Unides han pogut accedir a Mariúpol malgrat les crides que han fet per establir corredors humanitaris segurs per sortir de la ciutat.