Rússia bombardeja un teatre amb centenars de refugiats a Mariúpol

L’acostament entre Rússia i Ucraïna no es tradueix encara en fets. Les tropes russes han bombardejat aquest dimecres un teatre a Mariúpol on s’hi refugiaven centenars de persones d’aquesta ciutat, que està assetjada des de fa més de dues setmanes. Encara no es coneix quantes morts pot haver causat aquest bombardeig que han denunciat les autoritats ucraïneses.

Mariúpol és una de les ciutats més assetjades per les tropes russes. De fet, va ser l’escenari d’un dels bombardejos que més indignació ha despertat, el d’un hospital de maternitat. Aquest atac va costar la vida a una mare ucraïnesa i el seu nadó, que es van fer conegudes a tot el món per les imatges posteriors al bombardeig, quan la treien en camilla.

En la segona cimera Ucraïna-Rússia, les dues delegacions van acordar habilitar corredors humanitaris perquè qui volgués pogués fugir, però la posada en marxa va ser un fracàs per l’atac de les tropes russes. Precisament a Mariúpol havia de fer-se un alto el foc per habilitar un d’aquests corredors, però en dues ocasions va ser atacat per Rússia. Ucraïna va denunciar-ho i va assegurar que no es sentia segura fent passar els civils per aquests corredors.

Xifres rècord de refugiats

La invasió d’Ucraïna continua deixant xifres rècord de refugiats i un drama humanitari sense precedents a l’Europa del segle XXI. S’estima que més de tres milions de persones han fugit d’Ucraïna des de l’esclat de la guerra ara fa 21 dies i podria haver-hi fins a set milions de desplaçats interns.

Un dels països que més refugiats ha acollit ha estat Polònia, el país veí, tot i que molts d’ells s’estan distribuint per tota la Unió Europea. Tan és així que fins a 6.000 -segons les dades oficials del Govern– s’han establert a Catalunya, entre ells els 29 refugiats que van arribar gràcies a l’Operació Cigonya en què va participar El Món.