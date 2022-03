Uns 6.000 refugiats ucraïnesos han arribat a Catalunya

Unes 6.000 persones ucraïneses han arribat a Catalunya fugint de la guerra en el seu país causada per la invasió de tropes russes, ha informat aquest dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en la roda de premsa posterior al consell executiu del Govern. En concret, el Govern té identificada l’arribada de 5.900 persones, però segons els càlculs fets per organitzacions humanitàries que treballen amb refugiats, la xifra podria ser molt més elevada.

Entre les 6.000 persones refugiades hi ha 300 menors que ja han pogut ser escolaritzats. Plaja també ha explicat que en aquesta “afluència massiva d’infants i menors” hi ha 151 menors no acompanyats. El Govern ha rebut 10.000 oferiments de ciutadans de Catalunya disposats a acollir-los. L’administració ha creat un circuit d’urgència per resoldre la situació dels menors.

L’entrada i la primera gestió dels expedients dels menors no acompanyats es farà mitjançant la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). L’òrgan farà una primera valoració i un estudi provisional de la família d’emergència (contacte amb la família, visita al domicili i entrevista, i emissió d’informe). Un cop superat el pas, elaborarà una resolució de desemparament preventiu i guarda provisional en família d’emergència de caràcter humanitari i extraordinari derivada del conflicte bèl·lic d’Ucraïna.

La DGAIA és qui assumeix la tutela i n’atorga la guarda provisional a la família d’acollida. L’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció formalitzarà l’acollida i en farà el seguiment. El Departament també gestionarà la targeta sanitària i l’escolarització dels infants i adolescents durant la seva entrada al país.

Creació d’una comissió delegada per fer seguiment dels efectes de la guerra

Per gestionar els efectes de la guerra a Catalunya, el Govern ha aprovat aquest dimarts una creació de la comissió delegada presidida pel president, Pere Aragonès. La nova comissió es crea per “agilitzar la presa de decisions i fer una assignació eficient dels recursos públics en la gestió d’aquesta crisi per fer front a aquesta crisi”, ha explicat Plaja. D’altra banda, la portaveu ha manifestat que la comissió també avaluarà aspectes relacionats amb l’economia: “Caldrà treballar amb altres administracions per fer front a l’increment de preus que afecta a tota la ciutadania”.