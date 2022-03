Ucraïna avisa que la guerra amb Rússia podria durar mesos

Un dels assessors de la Presidència ucraïnesa ha alertat que la guerra amb Rússia es podria allargar durant mesos, tot i que confien que es pugui arribar a un acord abans. En una entrevista amb un mitjà local, Oleksiy Arestovich ha explicat que el govern ucraïnès encara confia en les negociacions de pau, tot i els entrebancs de la delegació russa. “A principis de maig es podria aconseguir un acord de pau”, ha dit. “Potser molt abans, ja veurem”.

“En una o dues setmanes podria haver-hi un acord de pau que inclogui la retirada de les tropes [russes] o un intent de començar una segona ronda de l’ofensiva”, ha vaticinat Arestovich, que no forma part de la delegació ucraïnesa que duu les converses de pau. En aquest punt, l’assessor del president ucraïnès ha avisat que les gestions de Rússia per a reclutar mercenaris sirians no ajuden a crear un clima de confiança. “Quan també acabem amb ells s’assolirà un acord de pau, amb possibles combats locals, al maig”, ha insistit.

Esforços diplomàtics

El primer ministre de Polònia, Mateusz Morawiecki; el primer ministre de la República Txeca, Petr Fiala; i el primer ministre d’Eslovènia, Janez Janša, ha anunciat que han acceptat la invitació del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, i aquest dimarts visitaran Kíiv “com a representants del Consell Europeu” per “presentar un paquet de suport” a Ucraïna. “Europa ha de garantir la independència d’Ucraïna i assegurar que està preparada per ajudar en la seva reconstrucció”, ha defensat el primer ministre polonès.

Today, we are going together with PM of Poland Mateusz Morawiecki, deputy PM Jarosław Kaczyński and PM of Slovenia Janez Janša to Kiev as representatives of the European Council to meet with president Zelensky and PM Shmyhal.https://t.co/Q52Ur8hybu — Petr Fiala (@P_Fiala) March 15, 2022

Ucraïna i Rússia tenien previst reunir-se de nou de manera telemàtica aquest dilluns per intentar avançar en les converses de pau, però finalment es va decidir ajornar-la un dia per permetre que els tècnics d’ambdós països continuïn treballant per acordar una proposta que les delegacions polítiques puguin discutir. Fins ara s’han produït quatre trobades –una d’alt nivell i tres entre els equips negociadors–, però no s’ha pogut arribar a cap pacte més enllà de l’obertura precària d’algun corredor humanitari.

Invasió lenta

Un dels assessors més pròxims al president de Rússia, Vladímir Putin, ha reconegut que la invasió d’Ucraïna va més lenta del que havia previst el Kremlin. Viktor Zolotov, cap de la Guàrdia Nacional de Rússia i membre del Consell de Seguretat de Putin, acusat l’exèrcit ucraïnès de fer servir la població civil d’escuts humans per entorpir l’avenç de les tropes russes. “M’agradaria dir que sí, però no està anant tan de pressa com ens hauria agradat”, ha dit Zolotov en unes declaracions publicades a la pàgina web oficial de la Guàrdia Nacional. “No obstant això, anem cap al nostre objectiu pas a pas i la victòria serà nostra”, ha afegit.

Soldats ucraïnesos carreguen el taüt d’un company a Lviv / DPA

Pel que fa als combats, en l’últim dia han continuat els atacs contra objectius civils. L’exèrcit rus ha bombardejat una torre de televisió a Antopil, a la regió occidental de Rivne, i ha matat una vintena de persones, segons l’últim balanç dels serveis d’emergència ucraïnesos. Dues persones més ha mort a Kíiv per l’impacte d’un projectil en un edifici residencial de la capital ucraïnesa. Per la seva banda, la república separatista de Donetsk ha denunciat la mort de 20 persones per l’impacte de les restes d’un míssil disparat per l’exèrcit ucraïnès destruït per les defenses antiaèries.