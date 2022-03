Els corredors humanitaris permeten rescatar unes 35.000 persones a Ucraïna

El president d’Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha dit aquest dijous que unes 35.000 persones han pogut ser rescatades a través dels corredors humanitaris a Ucraïna i ha destacat que les autoritats preparen sis noves vies per facilitar la sortida segura de la població, mentre continuen els bombardejos russos, que en les darreres hores han afectat diverses instal·lacions hospitalàries. “En total, s’han rescatat unes 35.000 persones. Continuarem demà”, ha recalcat Zelenski en un missatge a la nació, segons informa l’agència Europa Press.

Així, ha explicat que dimecres han aconseguit “organitzar la feina de tres corredors humanitaris. Des de la ciutat de Sumy, des de les ciutats i pobles de la regió de Kíiv i des d’Energodar”, ha explicat. El president ha indicat que les autoritats del país estan preparant sis corredors humanitaris per treure la població de les zones atacades per les forces russes: “Estem preparant sis corredors. Resem perquè la gent pugui sortir de Mariupol, Izium, Volnovaja, etcètera i puguin ser portats a ciutats segures de la nostra Ucraïna lliure”, ha afegit.

D’altra banda, Zelenski ha insistit en la seva crida als líders occidentals perquè “per fi facin el que havien de fer el primer dia de la invasió”, reclamant que Occident tanqui el cel ucraïnès als “míssils i bombes russos”, o brindi avions de combat “perquè ho puguem fer tot nosaltres”. “¡Europeus! No podran dir que no van veure el que els va passar als ucraïnesos, el que els va passar als residents de Mariupol. Ho heu vist. Ho sabeu”, ha subratllat Zelenski, després de condemnar el bombardeig de les autoritats russes a diverses instal·lacions mèdiques de la ciutat de Mariúpol, que es troba al sud-est d’Ucraïna i la conquesta de la qual és clau per a les aspiracions de Rússia d’unir la península de Crimea amb els territoris rebels del Donbass.

“Les bombes russes van caure sobre un hospital i una maternitat a Mariupol. Hospital de nens. ¡Hospital de maternitat que està funcionant! Els edificis estan destruïts. Fins ara, hi ha 17 ferits. El desmantellament de la runa encara està en curs”, ha asseverat el president d’Ucraïna. Així, Zelenski ha posat èmfasi que “la bomba aèria sobre l’hospital de maternitat és la prova final. La prova que el genocidi dels ucraïnesos està tenint lloc”.

Les forces armades ucraïneses denuncien el suport de Bielorússia a Rússia

Per la seva banda, les Forces Armades d’Ucraïna han informat dijous que estan “repel·lint i frenant” l’ofensiva russa després de dues setmanes de conflicte. En concret, al seu informe diari, han explicat que “les forces d’ocupació van perdre la capacitat de combat i van posar en funcionament reserves”. Alhora, han denunciat el “suport” de Bielorússia a Rússia amb “subministrament de combustible i petroli, infraestructura ferroviària i xarxa d’aeròdroms”.

Un soldat de l’exèrcit ucraïnès a la seva posició / EP

Així, les Forces Armades d’Ucraïna han dit que les forces russes estarien intentant arribar als afores del nord de Kíiv i reforçant les seves unitats al voltant de Mykolaiv, al sud d’Ucraïna. L’exèrcit ucraïnès ha notificat atacs a les ciutats orientals de Kharkov i Izium ia ciutats del nord-est d’Ucraïna a Sumy i Oktyrka. També ha informat que “grups navals de les Forces Armades russes es troben a les zones de Tarkhankut i el llac Donuzlav”.

El ministre d’Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov i el seu homòleg ucraïnès Dimitro Kuleba, mantindran aquest dijous una reunió tripartida a Turquia, trobada que va ser revelada dilluns pel govern turc, en el marc dels seus esforços per aconseguir un acord per posar fi a la guerra. El portaveu del Ministeri d’Afers Exteriors d’Ucraïna, Oleg Nikolenko ha informat al compte de Twitter que Kuleba ja “ha arribat a Antalya per a les converses sobre el cessament de les hostilitats de Rússia i la fi de la seva guerra contra Ucraïna”.