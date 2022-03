L’OMS acusa Rússia d’atacar hospitals i alerta de la falta de medicaments

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha acusat Rússia d’atacar hospitals ucraïnesos i ha xifrat en almenys 16 els centres mèdics afectats. Les autoritats locals asseguren que fins a 34 hospitals no funcionen perquè o ben han estat destruïts o no tenen electricitat o mitjans per operar. “Els serveis de salut no haurien de ser mai l’objectiu en un conflicte”, ha denunciat el responsable per a Europa de l’organisme, Hans Kluge, que també ha alertat de “l’escassetat de medicaments essencials”.

Kluge ha avisat que el sistema sanitari ucraïnès està sota una “forta pressió” per l’escalada de la invasió russa, que ha passat de buscar objectius militars a bombardejar ciutats de manera indiscriminada. L’OMS ha fet una crida per aconseguir oxigen, insulina, anestesies, material quirúrgic i equipament de protecció personal. Mentrestant, Kluge ha confirmat que han enviat 76 tones de material mèdic d’emergència. Altres països com Israel han remès generadors d’alta capacitat per mantenir els hospitals funcionant encara que no hi hagi electricitat.

Una treballadora d’un hospital tapa equipament d’un hospital davant la previsió d’atacs russos / DPA

L’OMS també ha reclamat que es garanteixin corredors humanitaris per fer arribar medicaments i material sanitari a totes les ciutats necessitades. L’agència també ha desplaçat equips d’experts a Hongria, Polònia, Moldàvia i Romania per ajudar a preparar l’atenció mèdica de tots els refugiats per la guerra. “Tots aquells que busquen refugi, inclosos els estrangers que residien a Ucraïna, han de tenir garantida la llibertat de moviment a Europa”, ha dit Kluge.

Escalada dels combats

La invasió russa d’Ucraïna avança amb lentitud i a mesura que s’encalla la conquesta de les grans ciutats augmenten els atacs contra civils i contra infraestructures essencials. Les autoritats ucraïneses han denunciat la destrucció o inutilització de 202 escoles, 34 hospitals i més de 1.500 edificis residencials des del començament de la guerra. “Més de 900 localitats estan sense llum, aigua ni calefacció”, ha dit un dels portaveus de la presidència ucraïnesa.

Per la seva banda, l’Oficina de les Nacions Unides per als Drets Humans ha pogut documentar la mort de més de 400 civils des de l’inici de la invasió, tot i que reconeixen que el balanç real és “considerablement més alt” perquè és molt complicat verificar les informacions que arriben del país. Aproximadament un 25% de les víctimes civils s’han registrat a les repúbliques separatistes de Donetsk i Lugansk. Les autoritats locals parlen d’unes 2.000 persones no combatents mortes.