Rússia prepara l’assalt a Odessa, ciutat clau per a l’ofensiva de Putin

La ciutat d’Odessa es prepara per a l’assalt de les tropes russes, que veuen aquest centre industrial i principal sortida al mar d’Ucraïna com un punt clau de la seva ofensiva per controlar el sud del país. Davant la forta resistència que han trobat al nord, on Kíiv i Khàrkiv resisteixen contra tot pronòstic, l’exèrcit rus centra ara els seus esforços en la conquesta d’Odessa i Mariúpol, dues ciutats bàsiques per bloquejar el sud d’Ucraïna i, de retruc, consolidar la presència russa amb un corredor que uniria la península de Crimea amb les repúbliques separatistes del Donbass.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha alertat aquest diumenge que Rússia es “prepara per bombardejar Odessa” i ha tornat a acusar el president rus, Vladímir Putin, de perpetrar crims de guerra al país. Zelenski ha assegurat que les tropes ucraïneses han capturat centenars de soldats russos i que han aconseguit “documents i mapes” que mostren que la invasió d’Ucraïna no va ser una “improvisació” i que Moscou va preparar la guerra “de forma cruel i cínica, sabent que violava les normes de la guerra”.

Image d’arxiu del port d’Odessa / Zuma Press

Fa un mes que Odessa, que té un milió d’habitants, es prepara per a l’assalt rus. La ciutat, coneguda com la perla de la mar Negra, és un punt estratègic en molts sentits. És el port més gran del país i acull la principal base de la marina ucraïnesa, que després de l’annexió de Crimea va perdre el port de Sebastopol com a centre d’operacions. També és un gran pol industrial de sectors estratègics com la construcció naval, refineries de petroli, plantes químiques, metal·lúrgia i processament d’aliments. I per si no tenia prou al·licients, la ciutat està a només 100 kilòmetres de Tiraspol, la capital de Transnístria, que es va separar de Moldàvia a principis dels anys 90 i es va declarar lleial a Moscou.

Ofensiva complicada

Odessa ja va ser l’escenari de combats entre les tropes ucraïneses i les forces separatistes prorusses durant la rebel·lió del 2014, però les forces lleials a Kíiv van aconseguir sufocar-la. Ara, la ciutat es prepara per a una nova escomesa dels russos i ha fortificat els carrers del centre amb defenses antitanc per intentar frenar l’assalt. Malgrat tot, els analistes creuen que l’ofensiva sobre Odessa no serà senzilla, ja que la ciutat encara es troba en territori controlat per les tropes ucraïneses i l’assalt hauria de ser amfibi, una maniobra molt complicada pels recursos limitats que té Rússia ara mateix a la mar Negra.

Segons les últimes informacions, Rússia disposaria de quatre vaixells d’assalt amfibi i tres fragates llançamíssils, una força considerada insuficient per una operació de conquesta a gran escala. A més, la marina russa no pot enviar reforços perquè Turquia va anunciar fa uns dies que ha tancat l’estret del Bòsfor al trànsit de vaixells de guerra i que només deixarà passar les naus que tinguin la seva base a la mar Negra.