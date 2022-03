Fracassa intent segon d’evacuar civils al sud-est d’Ucraïna

L’intent d’alto el foc per evacuar civils al sud-est d’Ucraïna ha fracassat per segon dia consecutiu. Les autoritats de la ciutat portuària de Mariúpol, un enclavament estratègic del mar d’Azov, havien anunciat que l’obertura d’un corredor humanitari durant tot el dia en coordinació amb les milícies separatistes de Donetsk, però els combats no han cessat i Ucraïna i Rússia s’han acusat mútuament del fracàs de l’operació. L’evacuació de civils s’havia de fer amb autobusos municipals i cotxes privats per la ruta que connecta la ciutat amb Zaporíjia, al centre del país.

Fonts d’ONG locals estimen que unes 200.000 persones esperen el cessament de les hostilitats per poder fugir de Mariúpol, que fa dies que està envoltada per les milícies separatistes que ajuden les tropes russes a apoderar-se de la part oriental d’Ucraïna, on Rússia té com a prioritat connectar la península de Crimea amb els territoris autoproclamats independents del Donbass.

Dos soldats ucraïnesos a la regió de Donetsk / Europa Press

Rússia havia anunciat aquest dissabte un alto el foc per permetre l’evacuació de Mariúpol i Volnovakha, però quan ja estava tot preparat, les autoritats locals van fer marxa enrere perquè continuaven els bombardejos sobre la zona que havia de servir com a corredor. Els dos bàndols es van acusar mútuament de no respectar la treva i finalment es va donar per trencada.

Nova ruta de fugida a Khàrkiv

El cap de la delegació negociadora ucraïnesa, David Arakhamia, ha reclamat a Rússia que permeti l’obertura d’un nou corredor a Khàrkiv, la segona ciutat del país, perquè la població civil pugui fugir. “Si Déu vol, demà a Khàrkiv hi haurà un corredor”, ha dit Arakhamia a les seves xarxes socials. També ha confirmat que el dilluns es reprendran les converses de pau amb Rússia després que les dues primeres trobades hagin acabat sense avenços significatius.

El Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) serà l’encarregat d’organitzar la logística de l’evacuació de Mariúpol i ha reclamat als dos bàndols que respectin el cessament de les hostilitats perquè els corredors humanitaris necessiten molta planificació. El CICR espera que aquesta vegada es puguin establir amb seguretat. “Qualsevol iniciativa que doni als civils un respir de tanta violència serà benvinguda”, assegura.