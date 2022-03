Ucraïna i Rússia intenten salvar les converses de pau amb una nova trobada que hauria de tenir lloc aquest cap de setmana. La invasió russa d’Ucraïna ha entrat en el seu desè dia en un clima de creixent tensió i desconfiança entre els dos governs després del fracàs del primer alto el foc parcial acordat per evacuar civils a les ciutats de Mariúpol i Volnovaja, al sud-est del país. La treva, encara que de mínims, obria una nova via de col·laboració entre les dues parts per intentar reduir les morts de civils, però no havien passat ni dues hores de l’anunci que ja s’han denunciat els primers incompliments.

El ministre d’Exteriors ucraïnès, Dimitro Kuleba, s’ha mostrat obert a elevar les converses al més alt nivell amb una trobada a Turquia amb el seu homòleg rus, Sergei Lavrov. “No sé si Lavrov ha donat el consentiment per aquesta reunió, però és una qüestió que primer vull tractar amb el meu col·lega turc”, ha dit en referència al ministre d’Exteriors, Mevlut Cavusoglu, que ha estat l’impulsor de l’acostament. Els ucraïnesos plantegen la reunió com un complement a les converses que ambdós països mantenen a la frontera entre Bielorússia i Ucraïna, que aquests dies hauria d’acollir la tercera trobada.

“La conversa amb Lavrov pot ser important i encaixa en el marc general del procés de negociació i per descomptat no m’hi negaré”. Per la seva banda, el ministre d’Exteriors rus s’ha mostrat poc optimista de cara a la tercera reunió de les converses de pau perquè encara no han rebut cap resposta de la delegació ucraïnesa. “Estem a punt, com saben els nostres companys ucraïnesos, des d’ahir [divendres] a la nit per concretar la tercera ronda”, ha dit a l’agència russa TASS. “Esperem alguna informació de la part ucraïnesa. Igual que a les altres dues rondes de negociacions, la situació és força estranya”, ha dit.

Bombardejos a la ciutat de Khàrkiv / ACN

Escalada del conflicte

Sergei Lavrov ha aprofitat la seva última compareixença per acusar el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, d’intentar provocar un conflicte entre Rússia i l’OTAN per la petició de crear una zona d’exclusió aèria sobre el país. “Les amargues declaracions de Zelenski no conviden a l’optimisme i sembla que vol provocar un conflicte entre l’OTAN i Rússia”, ha dit. L’OTAN ha assegurat que no té previst crear cap zona d’exclusió per no escalar el conflicte i manté la seva estratègia de subministrar armes als ucraïnesos i ofegar econòmicament el règim de Putin.

Una decisió que Zelenski ha criticat amb duresa perquè implica “nous atacs i baixes” al bàndol ucraïnès. “L’Aliança ha donat llum verda a més bombardejos sobre ciutats ucraïneses”, ha lamentat. “Totes les persones que morin a partir d’ara també moriran per la vostra culpa”, havia dit hores abans en un altre missatge a la nació. “Durant nou dies hem vist una guerra brutal. Estan destruint les nostres ciutats i estan bombardejant la nostra gent”.