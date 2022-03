L’OTAN alerta que una zona d’exclusió aèria causaria una “guerra total”

L’OTAN ha insistit aquest divendres que no entrarà a Ucraïna “ni amb tropes, ni amb avions en l’espai aeri”. Ho ha recalcat el seu secretari general, Jens Stoltenberg, en una compareixença davant la premsa aquest divendres en què ha rebutjat també aplicar una zona d’exclusió aèria a Ucraïna que suposaria “enviar avions” i imposar aquesta zona “enderrocant” avions russos. L’argument de l’OTAN per prendre aquesta decisió és que fer-ho provocaria una “guerra total” a Europa. Aquest divendres s’han reunit de manera extraordinària els ministres d’Exteriors de l’OTAN per tal d’abordar com s’ha d’actuar davant la invasió russa d’Ucraïna.

Stoltenberg ha explicat que aplicar una zona d’exclusió aèria faria escalar el conflicte, així com la intervenció dels països europeus en la guerra. “Si ho fem acabarem tenint una guerra total a Europa i generarem més sofriment”, ha defensat. Aplicar una zona d’exclusió aèria és la principal demanda d’Ucraïna a l’OTAN per fer front a la invasió. El país argumenta que la majoria dels atacs russos són per aire i que, per tant, aquesta zona els permetria resistir les ofensives russes. “L’OTAN no és ni serà part del conflicte”, ha insistit Stoltenberg rebutjant definitivament complir amb aquesta demanda d’Ucraïna.

Militars a Ucraïna / EP

Segona trobada amb acord

Una de les peticions d’Ucraïna que sí que s’han complert ha estat la creació de corredors humanitaris per als ucraïnesos que vulguin fugir del país per la guerra. Els dos països enfrontats ho van acordar en la seva segona taula de negociació, que va ser molt més profitosa que la primera, en què van aixecar-se sense acord. Obrir corredors humanitaris podria suposar un alto el foc temporal perquè els civils puguin sortir del país sense risc a morir en un bombardeig.

Just abans d’aquesta trobada Rússia va intensificar els atacs sobre les principals ciutats ucraïneses amb nous llançaments de míssils sobre Kíiv, Khàrkiv, Kherson i Mariupol. Aquest mateix divendres l’ONU ha anunciat que investigarà els crims de guerra de Rússia que Ucraïna denuncia des que va començar la guerra ara fa vuit dies.