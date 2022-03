Les delegacions d’Ucraïna i Rússia reprenen les converses de pau enmig de la creixent ofensiva russa sobre les principals ciutats del país. Les primeres informacions apunten que segona la reunió es farà a Bielorússia, com la primera, i tindrà lloc aquest migdia. L’indret pactat seria el bosc de Belaveja, a la regió de Brest, pròxima a la frontera amb Polònia, país des del qual té previst viatjar la delegació ucraïnesa. “Estem preparats per negociar, però no acceptarem ultimàtums russos”, ha dit el ministre d’Exteriors ucraïnès, Dmitró Kuleba.

Per la seva banda, el ministre d’Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov, ha assegurat que el seu govern “no té dubtes” que les converses de pau tard o d’hora donaran fruits i que es “trobarà una solució” que permeti acabar amb la invasió d’Ucraïna. “Les condicions mínimes per a nosaltres són ben conegudes”, informa l’agència russa TASS. Lavrov ha aprofitat per carregar contra els Estats Units, a qui acusa de donar instruccions a la delegació ucraïnesa amb la suposada intenció de retardar un acord.

Militars russos entren a Ucraïna des de la península de Crimea / Europa Press

La primera trobada, que va tenir lloc el passat 28 de febrer a la regió bielorussa de Gomel, a la frontera amb Ucraïna, va acabar sense acord. Ucraïna reclama un alto el foc i la retirada de les tropes russes per començar a discutir una sortida pacífica al conflicte, mentre que Rússia vol que Kíiv renunciï a la sobirania sobre les repúbliques separatistes de Donetsk i Lugansk i retiri les reclamacions sobre Crimea.

Combats arreu del país

Les autoritats ucraïneses han anunciat que les seves tropes no només estan resistint l’embat rus a la capital del país, sinó que estan “empenyent l’enemic” cap a la frontera. Un portaveu de la Guàrdia Nacional d’Ucraïna ha assegurat que les tropes russes s’estan retirant de la regió de Ivankiv, al nord de Kíiv, davant la impossibilitat de conquerir la ciutat. Els atacs russos sobre les principals ciutats ucraïneses s’han intensificat en les últimes hores i fins i tot han aconseguit capturar Kherson, al sud del país.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha afirmat que els bombardejos i els atacs d’artilleria russos són un “reconeixement que no han pogut fer res significatiu” durant la seva invasió del país. “Les primers hores i dies d’aquesta guerra a gran escala van ser molt difícils, però hem estat sols i això vol dir que hem estat forts i hem sobreviscut”, ha dit. “Seguirem fent-ho i seguirem en peu”. Zelenski ha celebrat que els sistemes de defensa aèria de Kíiv hagin funcionat i hagin permès evitar més destrucció.