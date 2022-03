Rússia intensifica els bombardejos abans d’una nova trobada amb Ucraïna

Rússia ha intensificat els bombardejos sobre les principals ciutats d’Ucraïna abans de la segona reunió de les delegacions negociadores d’ambdós països per intentar acostar postures i posar fi al conflicte. Les autoritats ucraïneses han denunciat nous llançaments de míssils sobre Kíiv, la capital del país, i també s’han produït bombardejos sobre Khàrkiv, Kherson i Mariupol, ciutat clau pel control del Mar Negre que estaria ja sota control de les forces russes.

L’últim balanç oficial parla de milers de morts en la primera setmana de la invasió, tot i que les informacions són difícils de contrastar de manera independent. Moscou reconeix la mort de 498 soldats, més que Kíiv xifra en 2.870 els militars ucraïnesos morts i eleva a més de 9.000 les baixes russes. Pel que fa a la població civil, els serveis d’emergència ucraïnesos parlen d’unes 2.000 persones mortes.

Bombardejos a la ciutat de Khàrkiv / ACN

Bombardejos arreu

Les autoritats locals de Kíiv han denunciat el llançament de míssils sobre la ciutat, un dels quals va ser destruït pel sistema de defensa antiaèria i les restes han caigut a prop d’una de les principals estacions de la capital. Els serveis d’emergència han hagut d’evacuar milers de persones de la zona. “El projectil ha impactat a prop de l’Hotel Ibis, l’edifici de l’estació ha resistit, però ha patit danys menors”, ha dit l’empresa ferroviària Ukrzaliznitsia. “Els trens continuen funcionant”.

Aquest matí almenys quatre explosions més han despertat els residents de la ciutat. Les autoritats locals situen dues de les explosions a prop d’una estació de metro situada a només cinc kilòmetres de la icònica plaça Maidan i molt a prop de diversos edificis governamentals. També s’ha produït bombardejos molt intensos a Mariupol, al Mar Negre. L’alcalde la ciutat, Vadim Boixenko ha afirmat que passaran la nit sense aigua, calefacció i electricitat pels atacs russos.

Conquesta de Kherson

La ciutat de Kherson també ha estat molt castigada i les tropes russes han aconseguit apoderar-se de la localitat, una de les més grans del sud del país amb 300.000 habitants. El ministeri de Defensa rus ha anunciat la captura, que ha estat confirmada per l’alcalde de la ciutat, Igor Kolykhaev. Hores abans, Kolykhaev, havia confirmat l’inici de les negociacions amb l’exèrcit rus perquè a la ciutat no hi ha militars ucraïnesos.

A Khàrkiv, la segona ciutat del país, els bombardejos russos han destruït diverses infraestructures i edificis, entre elles tres escoles i la catedral. Els combats continuen per tota la regió i les tropes russes intenten capturar la ciutat per obtenir un nou avantatge negociador per a les converses que s’han de reprendre aquest dijous, tot i que no hi ha moltes esperances d’obtenir avenços a curt termini.