Rússia assegura que han mort 498 soldats des de l’inici de la guerra

El govern de Rússia ha assegurat aquest dimecres que han mort 498 soldats i més d’un miler i mig han resultat ferits durant les diferents ofensives perpetuades pel país. D’atra banda, el govern d’Ucraïna ha assegurat que més de 2.000 civils ucraïnesos han mort des de l’inici de l’atac rus contra el país. El servei d’emergències ucraïnès ho ha fet públic en un missatge oficial on també ha afirmat que els atacs continuen perpetuant-se contra infraestructures de transport, edificis residencials, hospitals i llars d’infants.

Pel que fa als presoners, actualment, segons el Kremlin, hi ha 572 presoners de guerra ucraïnesos. Seguint aquest context, Rússia ha perdut moltes menys vides de les que ha perdut Ucraïnes, segons el que han assenyalat les dades aquest dimecres. Tot i que Ucraïna no ha parlat de presoners si que ha advertit que les dades del govern rus són falses. En aquest sentit, el govern ucraïnès -liderat pel president Volodimir Zelenski- ha explicat que segons el seu recompte, Rússia hauria patit unes 5.840 baixes militars des de que va començar la guerra, el que suposaria una xifra extremadament més alta de la que han donat oficialment les autoritats russes.

La ciutat de Kíev, capital d’Ucraïna, es veu immersa en atacs i bombardejos constants. Tal com ha explicat el govern ucraïnès, “ja no hi ha miraments” i les bombes han acabat per detonar enmig de zones freqüentades per civils. Rússia, per contra, segueix insistint que les ofensives no són més que “operacions especials” per “desnazificar el país”. A més, el president rus, Vladimir Putin també explicava que “els ucraïnesos utilitzaven els seus civils com a escuts humans”. Unes declaracions que el govern ucraïnès ha desmentit i ha recordat que abans de continuar amb les negociacions el primer que hauria de fer Rússia és “centrar-se en l’alto al foc“.