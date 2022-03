Rússia no aturarà l’atac fins que Occident deixi de ser una “amenaça”

El ministre rus de Defensa, Serguei Shoigu, ha remarcat que les ofensives militars de Moscou sobre Ucraïna continuaran fins a aconseguir els objectius marcats al principi de la invasió, entre els quals està protegir-se de la “amenaça militar” que suposa Occident per a la regió. D’altra banda, el president d’Ucraïna, Volodimir Zelenski ha demanat que Rússia deixi de bombardejar la població civil abans d’aordar un alto al foc. Ambdós països encara no han arribat a cap acord i la guerra continua activa, sobretot a la capital uncraïnesa de Kíev.

En un comunicat aquest dimarts, Shoigu ha explicat que Occident segueix sent una “amenaça” en el conficte i que, per tant, no s’aturarà les “maniobres” a Ucraïna. De fet, el ministra ha descrit que la situació no és de guerra i que el govern rus està “protegint a la població ucraïnesa”: “Les Forces Armades russes estan duent a terme una operació militar especial per protegir la població de Donbass, desmilitaritzar i desnazificar Ucraïna“, ha insistit una vegada més des del Kremlin.

Així doncs, el comunicat de Rússia planteja que l’escenari és completament diferent al que “diuen els mitjans d’Occident” i el ministre de Defensa rus ha remarcat que és la mateixa Ucraïna la que està posant en perill les vides dels ciutadans: “l’Exèrcit rus no ocupa territori ucraïnès només pren mesures per a preservar la vida i la seguretat dels civils”, els quals, ha dit, s’utilitzen com a “escuts humans” per part d’Ucraïna”.

En contraposició a aquestes declaracions, Zelenski ha tornat a fer una crida al diàleg i també ha urgit els membres de l’OTAN a imposar una zona de restricció aèria per aturar les forces russes. El president ucraïnès ha demanat que Rússia deixi de bombardejar la població: “Atureu els bombardejos i aleshores seieu a la taula de negociació”, ha dit adreçant-se als responsables russos.