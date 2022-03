Rússia anuncia un alto el foc a l’est d’Ucraïna per evacuar civils

Rússia ha declarat un alto el foc a l’est d’Ucraïna per permetre la creació de dos corredors humanitaris a les ciutats de Mariúpol i Volnovaja, dues localitats clau per a les aspiracions russes d’unir Crimea amb les repúbliques separatistes del Donbass. El ministeri d’Exteriors rus ha anunciat que l’alto el foc ha començat a les 8.00 del matí hora catalana i assegura que ha acordat amb les autoritats ucraïneses les rutes de sortida per a permetre una fugida segura a la població civil.

Poc després de l’entrada en vigor de l’alto el foc, el govern ucraïnès ha denunciat que Rússia l’estava incomplint. L’Ajuntament de Mariúpol ha aturat l’evacuació de civils perquè els bombardejos russos continuaven a la zona. La idea era crear un corredor segur perquè els civils poguessin sortir de la ciutat amb autobusos municipals i cotxes privats, però donat el perill de travessar una zona sota foc enemic, les autoritats locals han decidit aturar temporalment l’evacuació.

Combats arreu del país

A Kíiv les alarmes han tornat a despertar els habitants de la ciutat en el desè dia de la invasió russa i el balanç de baixes creix cada dia més ràpid. La policia de Khàrkiv, la segona ciutat del país, ha informat que després de diversos dies d’intensos bombardejos de les tropes russes han mort 188 persones, de les quals 122 són civils. També hi ha 394 ferits, dels quals 290 són civils. L’exèrcit ucraïnès ha acusat Rússia de fer servir armament prohibit com bombes de dispersió.

Civils creuen un pont bombardejat / Europa Press

A la resta del país també s’acumulen els informes d’atacs que acaben amb víctimes civils. a Borodianka, a la regió de Kíiv, un centenar de persones estan enterrades sota la runa de les cases destruïdes per les bombes russes. Dues persones més han mort després que una columna russa hagi obert foc contra un cotxe.

L’exèrcit ucraïnès ha informat que les tropes russes tenen com a prioritat continuar avançant cap a Kíiv i Khàrkiv i, en paral·lel, ampliar les fronteres de les repúbliques separatistes. “L’enemic té la intenció d’arribar a les fronteres administratives a les regions de Lugansk i Donetsk per crear un corredor terrestre amb Crimea”. Un altre front obert és, precisament, Mariúpol, una ciutat portuària del mar d’Azov.

Rússia no vol dividir Ucraïna

El portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha assegurat que la invasió russa no persegueix “dividir el territori ucraïnès en parts”, sinó que Rússia vol “garantir la seva pròpia seguretat”. El govern de Vladímir Putin insisteix que l’exèrcit rus està enmig d’una “operació militar especial” per alliberar Ucraïna de la “influència de la ideologia nazi”.

Putin ha anunciat que aquest cap de setmana es produirà una nova ronda de negociacions amb Ucraïna i ha pressionat el president Volodímir Zelenski perquè accepti les exigències russes i abandoni les seves aspiracions d’entrar a l’OTAN, que és la principal preocupació del Kremlin. “Esperem que Ucraïna escolti la postura i les preocupacions russes perquè és necessari per aturar l’operació militar”, ha dit Peskov.