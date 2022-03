Finalitza sense acord la primera reunió d’alt nivell entre Rússia i Ucraïna

Els ministres d’Exteriors de Rússia i Ucraïna, Sergei Lavrov i Dimitro Kuleba, respectivament, han finalitzat sense acord la reunió d’aquest dijous a la ciutat turca d’Antalya, la primera que mantenen des de l’inici de la invasió d’Ucraïna, informa l’agència Europa Press.

Kuleba ha afirmat que els contactes s’han saldat sense un acord d’alto el foc, si bé s’ha mostrat disposat a “continuar les negociacions”, tal com ha recollit l’agència ucraïnesa de notícies UNIAN.

“Ucraïna ha proposat un corredor humanitari des de i cap a Mariúpol i un alto el foc d’almenys un dia per solucionar els problemes humanitaris dels civils. La part russa no hi ha estat d’acord. Estic disposat a continuar les negociacions”, ha dit.

Així, ha revelat que se li ha traslladat que “és possible un alto el foc si Ucraïna compleix amb les condicions de (el president rus, Vladimir) Putin. “Ucraïna no es rendeix. Buscarem solucions diplomàtiques, però fins i tot aconseguirem protegir el poble de l’agressió russa”, ha subratllat.

Per part seva, Lavrov ha dit que Kíev ha rebutjat les exigències de Moscou i ha posat èmfasi que la postura russa sobre l’obertura de corredors humanitaris de forma diària continua sense canvis, segons ha informat l’agència russa de notícies TASS.

El ministre rus ha ressenyat que les autoritats ucraïneses “comencen a entendre” la postura russa i ha posat èmfasi que Moscou “no vol negar la seguretat al poble ucraïnès” i està disposat a discutir “garanties” en aquest sentit.

D’altra banda, ha confirmat que ha abordat amb Kuleba la possibilitat d’obrir negociacions directes entre Putin i el seu homòleg ucraïnès, Volodimir Zelenski. El mandatari d’Ucraïna ha proposat aquesta possibilitat diverses vegades durant els últims dies.

Lavrov ha incidit que Rússia “sempre està disposat a unes negociacions al més alt nivell si tindran valor”, alhora que ha alertat els països occidentals del perill que suposa la seva decisió de lliurar armament a Ucraïna per fer front a l’ofensiva militar russa.

La reunió, en què ha participat el ministre d’Exteriors de Turquia, Mevlut Cavusoglu, ha tingut lloc en el marc del Fòrum de la Diplomàcia d’Antalya, que se celebrarà a la ciutat entre divendres i diumenge d’aquesta setmana. Putin va expressar diumenge el seu homòleg turc, Recep Tayyip Erdogan, la seva disposició a negociar amb les autoritats de Kíev.

Turquia fa dies que es proposa com a mediadora en el conflicte. Erdogan va demanar a Putin col·laboració per “construir junts el camí a la pau” i va reiterar la seva ajuda per col·laborar en qualsevol declaració d’alto el foc o obertura de corredors humanitaris.