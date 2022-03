L’atac rus a un hospital infantil mata tres persones, entre elles un nen

Almenys tres persones han mort, entre elles un nen, i 17 més han resultat ferides com a conseqüència d’un bombardeig perpetrat dimecres sobre un hospital maternoinfantil de Mariúpol, segons un balanç de víctimes divulgat aquest dijous per les autoritats ucraïneses, informa l’agència Europa Press. Aquest atac s’ha produït hores abans que comencés la reunió de més alt nivell des de l’inici de la guerra, que té lloc aquest dijous a Turquia.

L’Ajuntament ha acusat les forces russes de destruir de manera deliberada infraestructures civils a Mariúpol, informa l’agència UNIAN. De fet, estima que més de mil persones han mort en aquesta ciutat portuària pel setge i els bombardejos de Rússia i els seus rebels aliats, una dada impossible de verificar per ara.

El president d’Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha qualificat “d’atrocitat” el bombardeig contra l’hospital i ha aprofitat aquest atac per tornar a demanar una zona d’exclusió aèria. “Quant de temps més seguirà el món sent còmplice i ignorant el terror?”, va denunciar.

Rússia ha augmentat la seva pressió sobre Mariúpol els últims dies, amb vista a intentar unir els territoris que controla a l’est d’Ucraïna i la península de Crimea, també sota el seu domini. Els plans d’evacuació de civils han avançat a comptagotes, entre acusacions encreuades de tropes russes i ucraïneses.

El setge s’hauria traduït en escassetat extrema a la zona, fins al punt que Zelenski va denunciar aquesta mateixa setmana que un nen havia mort deshidratat. Metges Sense Fronteres (MSF) també ha assenyalat que hi ha persones bevent aigua de pluja i neu.

2,3 milions de refugiats

D’altra banda, prop de 2,3 milions de persones han sortit d’Ucraïna per escapar-se de l’escalada de violència derivada de l’ofensiva militar russa, segons un nou balanç de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Refugiats (ACNUR), que examina una xifra en creixement constant . De fet, les Nacions Unides ja considera aquesta emergència la crisi de desplaçament més ràpida des de la Segona Guerra Mundial i anticipa que continuarà augmentant. ACNUR va arribar a advertir després de l’inici de la invasió russa que hi podria haver uns quatre milions de refugiats.

Refugiats ucraïnesos a Hrebenne, punt d’entrada a Polònia / Marc Solanes

Només a Polònia ja han arribat 1,4 milions de refugiats, mentre que Hongria i Eslovàquia n’han rebut 214.000 i 153.000, respectivament. A Romania corresponen 84.000 més, mentre que Moldàvia ja supera els 82.000. ACNUR també estima que unes 100.000 persones han recalat en territori rus, si bé fa dies que no pot actualitzar aquesta xifra. Les autoritats de Rússia, de fet, havien informat aquests dies que unes 200.000 persones havien arribat des d’Ucraïna.