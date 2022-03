Reunió d’alt nivell a Turquia entre els governs de Rússia i Ucraïna

La reunió entre els ministres d’Exteriors d’Ucraïna i Rússia, Dmytro Kuleba i Sergei Lavrov a Turquia es desenvolupa aquest dijous al matí, informa l’agència ACN. La trobada, amb mediació turca, és la primera d’alt nivell entre els dos governs d’ençà que va començar la invasió, el 24 de febrer passat. Se celebra a la ciutat d’Antalya. A més dels dos ministres, hi assisteix el seu homòleg turc, Mevlüt Çavusoglu. La reunió arriba hores després de l’atac a l’hospital infantil de Mariúpol per part de l’exèrcit rus, que ha provocat la condemna internacional. Ucraïna s’asseu a la taula per reclamar l’alto al foc, la retirada de l’exèrcit rus i que es permeti l’evacuació de civils. Rússia es manté enrocada amb l’exigència que Ucraïna no entri a la OTAN i reconegui la independència del Donetsk i Lugansk.

La reunió entre els ministres d’Exteriors ucraïnès i rus, on també està previst que hi assisteixi el seu homòleg turc Mevlüt Çavusoglu, se celebra al marge del Fòrum Diplomàtic d’Antalya (que tindrà lloc en aquesta ciutat entre demà i el dia 13). És la primera trobada d’alt nivell entre els dos governs d’ençà que va començar la invasió, el 24 de febrer passat.

Arriba després de les mediacions que s’han celebrat a Bielorússia (on entre d’altres es va acordar l’obertura de corredors humanitaris, que Ucraïna denuncia que Rússia ha incomplert). Tot i que centenars de civils han pogut sortir d’algunes de les ciutats assetjades, els bombardejos continuen.

De fet, ahir mateix, l’exèrcit rus va atacar un hospital infantil a Mariúpol. Un atac que s’ha traduït en el rebuig internacional. El secretari general de les Nacions Unides (ONU), António Guterres, en un missatge a Twitter l’ha qualificat “d’horrible”, recordant que al centre hospitalari hi havia “sales de maternitat i nens”.

“Els civils estan pagant el preu més alt per una guerra que no té res a veure amb ells; aquesta violència sense sentit ha d’acabar-se”, ha exigit Guterres. “Cal posar fi ara mateix al vessament de sang”, ha dit el secretari general de l’ONU.

Aquest matí, el Ministeri de Defensa d’Ucraïna ha comunicat a través de Telegram que l’exèrcit rus ha continuat destruint “deliberadament” barris residencials de Járkov (al nord-est del país). “Els nombrosos atacs terrestres i aeris han destruït més de 280 cases, 26 escoles i 23 llars d’infants; hi ha baixes entre la població civil”, assegura el ministeri.