L’OTAN diu que la seva prioritat és que la guerra d’Ucraïna no s’estengui

El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ha explicat aquest dimarts que la prioritat de l’organització és evitar que una escalada de la guerra d’Ucraïna estengui el conflicte armat cap a altres països de l’est d’Europa. “Tenim la responsabilitat que el conflicte no escali i s’estengui més enllà d’Ucraïna”, ha dit Stoltenberg des de Letònia, on l’OTAN ha desplegat un dels grups de la força de resposta multinacional. “La situació es podria descontrolar”, ha advertit.

El dirigent noruec ha afirmat que el paper de l’OTAN és “acabar amb el conflicte i no expandir-lo”. En els últims dies l’organització ha debatut com podria afectar el desenvolupament de la guerra si països com Polònia envien avions de combat a Ucraïna per reforçar la seva capacitat de frenar l’avenç rus. Els Estats Units han assegurat que negocien amb Varsòvia el subministrament d’avions estatunidencs nous a canvi d’enviar avions de fabricació russa a Kíiv.

Stoltenberg, que té previst visitar una base militar letona amb el president espanyol, Pedro Sánchez, i el president canadenc, Justin Trudeau, ha avisat que l’OTAN defensarà cada centímetre del seu territori. El secretari general de l’organització també ha denunciat el “devastador” impacte humanitari de la guerra i ha assegurat que tenen informacions creïbles sobre “bombardejos a civils en plena evacuació” per part de les tropes russes. “Atacar civils és un crim de guerra totalment inacceptable”.

Davant la lentitud de les converses de pau entre Ucraïna i Rússia, Europa intenta que la Xina s’impliqui més en les negociacions. El canceller d’Alemanya, Olaf Scholz, i el president de França, Emmanuel Macron, han fet una videoconferència amb el president xinès, Xi Jinping, per aconseguir que el gegant asiàtic intercedeixi amb el Kremlin per aturar els combats a Ucraïna. El portaveu del ministeri d’Exterior xinès, Zhao Lijian, ha explicat que el seu país dona suport als “esforços diplomàtics” per resoldre el conflicte de manera “pacífica”.

En les últimes setmanes la Xina, Israel i Turquia han fet diversos passos per intentar un acostament de postures. Aquest dilluns la tercera reunió entre les delegacions ucraïnesa i russa es va acabar sense acords més enllà d’obrir corredors humanitaris per a la població civil. Tot i que encara hi ha moltes discrepàncies sobre com s’han d’organitzar, per primera vegada s’han pogut evacuar civils de les ciutats d’Irpín, als afores de Kíiv, i de Sumi, a prop de la frontera russa.