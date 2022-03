Fracassa la tercera reunió entre Rússia i Ucraïna: quatre hores i cap acord

La tercera cimera Rússia-Ucraïna ha acabat sense acord. Segons fonts de l’ambaixada russa a Minsk recollides per l’agència TASS, la trobada s’ha acabat poc minuts abans de les set i ha tingut una durada de quatre hores. Per ara no han transcendit més detalls, però l’entesa ja semblava difícil abans de començar la reunió. Aquesta ha estat la tercera reunió a territori bielorús per mirar d’acostar postures i parar la guerra, que ja fa deu dies que dura. La trobada, que s’ha fet al bosc de Belaveja, a la frontera entre Bielorússia i Polonia, ha estat infructuosa.

La primera reunió, que es va celebrar el 28 de febrer, va acabar també sense acord, i la segona, el 3 de març, va assolir acords minsos. El principal, l’establiment de corredors humanitaris que implicaven també un alto al foc temporal però que Rússia ha incomplert en reiterades ocasions en aquests dies a les ciutats de Mariúpol i Volnovaja.

Dues posicions molt allunyades

Els ucraïnesos plantejaven la reunió com un complement a les converses que ambdós països mantenen a Bielorússia constantment durant aquests dies de conflicte armat. Rússia, per la seva banda, es mostrava poc optimista de cara a aquesta tercera reunió després que el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, demanés crear una zona d’exclusió aèria sobre el país i “intentés provocar un conflicte entre Rússia i l’OTAN”. “Les amargues declaracions de Zelenski no conviden a l’optimisme”, va dir el ministre d’Exteriors rus malgrat que 24 hores abans l’OTAN assegurés que no té previst crear cap zona d’exclusió per no escalar el conflicte.

Tercers països s’involucren en les converses de pau

Davant aquestes converses infructuoses que fan veure que la guerra podria allargar-se setmanes o mesos, diversos països s’han ofert a fer de mediadors. Entre ells, la Xina, Israel i Turquia, que s’estan implicant amb força en les converses de pau. Per la seva banda, el ministre d’Exteriors de la Xina, Wang Yi, ha explicat que Pequín vol jugar un “paper constructiu” per impulsar un acord entre Kíev i Moscou i aturar una guerra que ha desestabilitzat el món sencer.