Rússia anuncia més corredors humanitaris després del fracàs dels anteriors

L’exèrcit rus ha anunciat un nou alto el foc provisional per obrir corredors humanitaris a Kíiv, Khàrkiv, Mariúpol i Sumi i facilitar l’evacuació de civils després del fracàs dels dos primers intents. Les autoritats ucraïneses han denunciat els constants bombardejos russos sobre les rutes d’evacuació que s’han intentat establir fins ara. Aquest diumenge almenys tres persones van morir després d’un atac de morter a la ciutat d’Irpin, als afores de Kíiv. L’anunci es produeix el mateix dia que s’haurien de reprendre les converses de pau entre els dos països.

“Donada la situació catastròfica en l’àmbit humanitari i el dràstic empitjorament a Kíiv, Khàrkiv, Sumi i Mariúpol, sumada a la petició que el president francès, Emmanuel Macron, va fer a Vladímir Putin, les forces armades anuncien un alto el foc i l’obertura de corredors humanitaris des de les 10.00 [hora local] del 7 març”, ha explicat el govern rus. Segons diverses agències de notícies russes, l’acord s’ha comunicat a la Creu Roja i l’ONU, que seran les encarregades d’organitzar les rutes de sortida.

Els cossos de tres civils morts a Irpin pels bombardejos russos / Diego Herrera/Europa Press

Evacuacions cap a Rússia

Segons els plans del govern rus, tots els civils que marxin de les ciutats afectades per l’alto el foc seran evacuats cap a territori rus o controlats per governs prorussos. El corredor de Kíiv es dirigirà cap a Txernòbil, al nord de la capital, i d’allà cap a les ciutats bielorusses de Gden i Gomel, que serviran de centre de recepció de refugiats per traslladar-los cap a Rússia per via aèria, informa TV3. Des de Khàrkiv i Sumi els civils podran fugir cap a la localitat russa de Belgorod, mentre les evacuacions de Mariúpol seran cap a Rostov del Don.

Les autoritats russes han intentat contrarestar les acusacions ucraïneses de perpetrar “crims de guerra” amb crítiques per l’incompliment dels pactes d’alto el foc. “Demanem a Ucraïna que compleixi de manera estricta totes les condicions per crear corredors humanitaris i que garanteixin la retirada organitzada de civils i estrangers”, ha dit l’Oficina russa per a la Resposta Humanitària a Ucraïna.