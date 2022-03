La Xina, Israel i Turquia s’impliquen en les converses de pau a Ucraïna

El perill que la guerra a Ucraïna s’allargui durant setmanes o fins i tot mesos ha fet que diversos països s’estiguin implicant amb força en les converses de pau, que aquest dilluns continuaran amb poques esperances d’èxit després de les dues primeres trobades. El ministre d’Exteriors de la Xina, Wang Yi, ha assegurat que Pequín vol jugar un “paper constructiu” per impulsar un acord entre Kíev i Moscou.

En els últims dies Israel i Turquia també han intensificat els contactes diplomàtics amb els dos països per intentar aconseguir un acostament. De fet, està previst que aquesta setmana se celebri una trobada entre els ministres d’Exteriors d’Ucraïna, Rússia i Turquia per intentar desbloquejar les converses de pau, mentre que el primer ministre d’Israel, Naftali Bennett, també s’ha implicat en les converses i ha viatjat a Rússia i Alemanya i ha parlat amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski.

Posicions enfrontades

Després de 12 dies de combats, les posicions negociadores continuen molt allunyades. Després del trencament de dos altos el foc per evacuar civils, la desconfiança d’Ucraïna cap a les intencions de Vladímir Putin creix a cada dia que passa, mentre que el Kremlin manté la seva retòrica bel·licista contra Zelenski, a qui acusa de voler enfrontar el seu país amb l’OTAN. Les autoritats ucraïneses reclamen un cessament de les hostilitats i la retirada de totes les tropes russes del país, mentre que Rússia exigeix la rendició de les tropes ucraïneses, la desmilitarització del país i el desistiment a entrar a l’OTAN.

El ministre d’Exteriors xinès ha explicat que treballen per “promoure les converses” i ha mostrat el seu desig que a la pròxima reunió hi hagi “progressos” significatius. Per la seva banda, el primer ministre israelià va assegurar aquest diumenge que “no pot donar detalls” de les converses que ha mantingut en els últims dies i s’ha mostrat disposat a aprofitar qualsevol escletxa per acostar postures. “Fins i tot si les oportunitats no són molt grans, quan hi hagi una escletxa, l’aprofitarem”.