Commoció per la mort d’una mare i el seu nadó per l’atac rus a Mariúpol

Commoció per la mort d’una dona i la seva filla recén nascuda a Mariúpol, una ciutat del sud-est d’Ucraïna que viu un drama humanitari pels constants bombardejos russos. Una fotografia de la dona capturada per l’agència de notícies Associated Press després de l’atac rus contra un hospital infantil de la ciutat va fer la volta al món, primer per la cruesa de les imatges i després per la campanya de desinformació russa que pretenia desmentir que la maternitat estigués plena de civils.

A pregnant woman pictured being evacuated from a bombed maternity hospital in #Mariupol has died along with her unborn child.#StopRussianAggression#CloseUAskyNOW pic.twitter.com/hIM8ZizilC — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 14, 2022

Almenys tres persones va morir, entre elles un nen, i 17 més van resultar ferides durant l’atac, que va tenir lloc el passat 10 de març. Segons AP, la dona, malferida i amb l’abdomen sagnant –després se sabria que tenia el maluc destrossat–, va ser evacuada amb ambulància a un altre hospital, on “els metges han intentat mantenir-la amb vida” tant com han pogut. Davant la possibilitat de perdre el seu nadó, la dona va arribar a suplicar que la matessin.

Finalment, van fer-li una cesària, però el nadó va néixer mort i, malgrat els esforços de l’equip mèdic, la mare també acabar morint. Ningú sap com es diu la dona, doncs els metges no van tenir temps de preguntar-li enmig del caos per l’explosió, però l’agència de notícies assegura que algú l’ha anat al dipòsit de cadàvers, evitant així que acabi a la fossa comuna que la ciutat ha hagut d’habilitar per enterrar els centenars –possiblement milers– d’habitants que han mort durant el setge rus.

Condemna de l’ONU

Les Nacions Unides han reclamat a Rússia que deixi d’atacar centres mèdics i hospitals. L’Organització Mundial de la Salut (OMS), Unicef i el Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA) han reclamat que s’aturin “immediatament” els bombardejos contra infraestructures sanitàries. “Aquests terribles atacs estan matant i causant ferides greus a pacients i treballadors sanitaris, destruint infraestructures sanitàries vitals i forçant milers de persones a renunciar a accedir als serveis sanitaris malgrat les necessitats catastròfiques”, alerten en un comunicat conjunt.

Les agències consideren que els bombardejos són d’una “crueltat inadmissible”. Segons els seus càlculs, des de l’inici de la invasió hi ha hagut almenys 31 atacs sobre centres mèdics, vehicles o personal d’emergències, que han deixat 12 morts i 34 ferits. Per la seva banda, el Comitè Internacional de la Creu Roja s’ha ofert com a mediador per obrir un corredor humanitari a Mariúpol, una actuació “urgent” per salvar bona part de la població civil que està atrapada a la ciutat.