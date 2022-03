Rússia diu que l’hospital infantil bombardejat acollia “extremistes”

El ministre d’Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov, ha posat en qüestió la versió d’Ucraïna sobre el bombardeig a un hospital maternoinfantil de Mariúpol i ha assegurat que ja no era un centre mèdic, sinó una base d'”extremistes” ucraïnesos. En l’atac han mort tres persones una de les quals era un nen. L’atac s’ha produït poc abans de la primera reunió d’alt nivell entre Rússia i Ucraïna a Turquia. La trobada ha conclòs sense cap acord i Rússia s’ha negat a acceptar un alto al foc.

Lavrov ha assegurat que les autoritats russes ja havien denunciat prèviament que els pacients i el personal de l’hospital havien estat expulsats d’unes instal·lacions on, segons les autoritats ucraïneses, almenys tres persones van perdre la vida, entre les quals hi havia un nen.

“Era una base d’un batalló radical”, ha dit el cap de la diplomàcia russa al final d’una reunió a Turquia amb el seu homòleg d’Ucraïna, Dimitro Kuleba. Lavrov ha emmarcat les acusacions contra Rússia dins una suposada campanya de manipulació que fa extensiva tot Occident.

La principal portaveu de Lavrov, Maria Zakharova, directament ha parlat de “terrorisme informatiu”, segons declaracions recollides per les agències de notícies russes. Per part seva, el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha assegurat davant els mitjans que sol·licitarà més dades a les Forces Armades abans d’emetre una valoració més precisa. “No tenim una informació clara del que va passar allà”, ha al·legat.

El president d’Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha qualificat “d’atrocitat” el bombardeig contra l’hospital i ha aprofitat aquest atac per tornar a demanar una zona d’exclusió aèria. “Quant de temps més seguirà el món sent còmplice i ignorant el terror?”, va denunciar. Aquest dijous s’ha anunciat l’obertura de nous corredors humanitaris al país per poder evacuar civils. De moment, segons el govern ucraïnès s’han pogut rescatar 35.000 persones.