Ucraïna i Rússia acorden obrir corredors humanitaris pels civils

Ucraïna i Rússia s’han enfrontat aquest dijous a la seva segona taula de negociació i han sortit amb un acord principal: obrir corredors humanitaris per a aquells civils ucraïnesos que necessitin fugir del país. Segons ha explicat el 3/24, ambdós països haurien acordat un alto al foc temporal per tal de que les persones poguessis sortir del país sense ser atacades. Així doncs, es compleix una de les demandes que ja havia fet Ucraïna en la primera ronda de negociacions.

La reunió entre els països en guerra s’havia de produir el passat dimecres a la nit, però per raons tècniques es va anar allargant. Aquesta tarda, doncs, hauria permès, segons les primeres informacions que arriben dels dos equips negociadors, acostar posicions per “aturar les hostilitats i permetre aquests corredors humanitaris per evacuar civils”, segons ha explicat el mitjà de comunicació. A més, cal recordar que també hi ha un avançament en relació a la premera taula de diàleg, on no es va arribar a cap acord.

Tot i això, encara hi ha molts dubtes sobre quan acabarà aquesta guerra. El president de Rússia, Vladimir Putin, ja va portar a la taula de negociació els seus requisits per parar l’atac al seu país veí. Entre ells hi havia la “desmilitarització i desnazificació” d’Ucraïna i que el país es comprometés a no intentar entrar a l’OTAN -aquesta última sense sort, ja que els tràmits ja estan oberts. Tot i això, Putin també va deixar clar “guanyar temps” amb negociacions només fa que vagin pujant les seves exigències a Ucraïna, i fins i tot va dit que no retrocedirà fins fer-se amb tot el país. A més, també va afegir que els països europeus representen una “amenaça per Rússia” i coma tal no pararà els atacs a Ucraïna fins que deixin de aliar-se amb Europa.