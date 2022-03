Putin amenaça d’augmentar les seves exigències a Ucraïna

Les exigències de Rússia a Ucraïna aniran augmentant a mesura que passi el temps si el país envaït i el seus aliats occidentals insisteixen a “guanyar temps” amb negociacions. Aquesta és l’amenaça llançada aquest dijous per Vladímir Putin en una conversa telefònica amb el president de la república francesa, Emmanuel Macron. La conversa, que ha durat una hora i mitja segons la cadena de televisió de notícies francòfona BFM TV, és la tercera que mantenen els dos presidents des que va començar la invasió d’Ucraïna, fa una setmana.

Segons el que es desprèn de les informacions facilitades pel mateix Kremlin després de la conversa de Putin amb Macron el president rus ha tornat a insistir en les reivindicacions que ja va expressar en la darrera conversa en què es va comprometre a protegir els civils i les infraestructures del país. Dues de les exigències de Putin són la “desmilitarització i desnazificació” d’Ucraïna i que el país es comprometi a no intentar entrar a l’OTAN.

No retrocedirà fins controlar tota Ucraïna

Putin ha reiterat en diverses ocasions que “guanyar temps” amb negociacions només farà que vagin pujant les seves exigències a Ucraïna, i fins i tot ha dit que no retrocedirà fins fer-se amb tot el país. El president rus li ha traslladat a Macron que les seves tropes fan “tot el possible” per no provocar víctimes civils, i ha assegurat que les acusacions d’Ucraïna, que sosté que s’estan produint “crims de guerra”, són “desinformació”. Putin també s’ha compromès a garantir el repartiment d’ajuda humanitària, la principal reivindicació d’Ucraïna ara mateix.

El ministre d’Exteriors rus, Sergei Lavrov, ha lloat aquest dijous en una compareixença davant els mitjans la tasca de Macron com a mediador. Rússia considera que aquests contactes serveixen perquè Putin traslladi la posició russa del conflicte.

Posteriorment, Macron ha trucat el president d’Ucraïna, Volodimir Zelenski, a qui li ha traslladat el seu suport davant la invasió que està patint el país.