Rússia sosté que Occident no fa “res” per evitar una guerra “nuclear”

Rússia continua amenaçant amb una Tercera Guerra Mundial “nuclear”. El ministre d’Afers Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov, ha insistit aquest dijous que aquesta guerra serà “nuclear” i ha acusat Occident de no fer “res” per evitar-la. El ministre rus ha assegurat que la intenció de mantenir una guerra d’aquestes característiques està “només al cap dels polítics occidentals” i no a “la gent de Rússia”. “Occident està planejant una guerra real contra Rússia”, ha denunciat. El ministre rus creu que Occident vol “reforçar” la seguretat a l’est d’Europa atacant la de Rússia, i ha advertit que el país no ho acceptarà.

Biden, com Napoleó i Hitler

En paral·lel, Lavrov ha comparat els Estats Units amb Napoleó i Hitler per la seva voluntat de “subjugar” Europa. “Napoleó i Hitler tenien aquest objectiu. Ara els americans també el tenen”, ha advertit. Rússia creu que la Unió Europea està actuant “sota les ordres de Washington” i amb les seves accions contra Rússia -basades en sancions econòmiques que busquen i estan aconseguint ofegar l’economia del país– “estan mostrant quin és el seu lloc” a l’estratègia global.

Sobre la censura dels mitjans russos que ha imposat la Unió Europea, Lavrov ha demanat a la població que “no miri només la pel·lícula de Hollywood” que venen els mitjans occidentals sobre la guerra que ha iniciat Rússia. Abans d’acabar la seva intervenció davant la premsa internacional, Lavrov ha acusat el govern d’Ucraïna d'”utilitzar civils com a escuts humans”.

Els EUA reclamen que es posi fi al “vessament de sang”

Coincidint amb la intervenció de Lavrov, els Estats Units han reclamat al president rus, Vladimir Putin, que “posi fi immediatament al vessament de sang” a Ucraïna i retiri les seves tropes. Aquest dijous es compleix una setmana des de l’inici de la invasió que va ordenar Putin després de reconéixer les autoproclamades repúbliques del Donbass.

“A nivell nacional, el Kremlin està implicat en un assalt total contra la llibertat de premsa i la veritat”, ha denunciat el portaveu del Departament d’Estat estatunidenc, Ned Price, que ha advertit que “els esforços de Moscou per a enganyar i suprimir la veritat sobre la brutal invasió s’estan intensificant”.

“El poble de Rússia no va triar aquesta guerra. Putin ho va fer. El poble de Rússia té dret a saber els costos humans d’aquesta guerra sense sentit entre els seus propis soldats”, ha defensat.

La guerra es trasllada a Twitter

El portaveu del Departament d’Estat estatunidenc ha denunciat que el govern rus està “escanyant” Twitter, Facebook i Instagram per impedir als ciutadans russos l’accés a “informació independent i opinions” que serveixen per a “connectar-los amb el món exterior”. “Aquests bloquejos parcials limiten on i com els ciutadans poden veure i compartir proves de la veritat sobre la invasió russa a Ucraïna”, ha lamentat.

En aquest sentit, Price ha recordat que el regulador de mitjans rus “ha amenaçat amb bloquejar altres plataformes en línia i (l’emissora estatunidenca) Voice of America Russian” si no compleixen amb “peticions per a retirar informacions sobre la invasió russa”. El Parlament rus, “dominat pel Kremlin”, es reunirà demà divendres per a debatre un projecte de llei que il·legalitzaria les “informacions ‘no oficials'” sobre la invasió. Si surt endavant, els responsables de compartir aquestes informacions serien castigats amb penes de fins a 15 anys de presó.