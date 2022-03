Rússia alerta que una Tercera Guerra Mundial seria “nuclear i destructiva”

El ministre d’Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov, ha alertat aquest dimecres que una Tercera Guerra Mundial serà “nuclear i destructiva”, segons informa l’agència de notícies russa RIA. Rússia, que fa una setmana que va envair Ucraïna per dur a terme una “operació militar especial”, s’enfrontaria a un “perill real” si el país veí aconsegueix fer-se amb armes nuclears i per això assegura que la prioritat del Kremlin és desarmar l’exèrcit.

En declaracions a Al Jazeera, Lavrov ha assegurat que el president dels EUA, Joe Biden, és un polític amb “experiència” i que sap que “l’única alternativa a la guerra són les sancions”. El dirigent rus ha recordat a Occident que Rússia “té molts amics” i que és impossible aïllar el país. “Estàvem preparats per les sancions, però no esperàvem que anirien contra els esportistes, els artistes i els mitjans de comunicació”, ha reconegut.

Lavrov ha insistit que la invasió d’Ucraïna té com a objectiu desmilitaritzar i desnazificar el país, ja que acusen les autoritats ucraïneses de “crims sagnants contra civils” a les repúbliques separatistes del Donbass des del 2014. El ministre d’Exteriors ha lamentat que Occident s’hagi negat a complir amb les demandes de Rússia respecte a la “nova arquitectura de seguretat europea”, en especial la possible entrada d’Ucraïna a l’OTAN. “No podem permetre la presència d’armes ofensives a Ucraïna que amenacin la nostra seguretat”, ha reblat.

Les declaracions de Lavrov arriben el mateix dia que Ucraïna i Rússia han anunciat que ultimen els preparatius per una nova trobada per acostar postures i negociar un possible alto el foc. Fonts de la delegació russa han assegurat que a la tarda estarà a la frontera bielorussa per continuar amb les converses de pau i han confiat que la seva contrapart ucraïnesa es presentarà per continuar negociant.

Rússia ha reclamat a Ucraïna que reconegui la independència de les repúbliques separatistes de Donetsk i Lugansk i que accepti la sobirania russa sobre Crimea.