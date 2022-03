Els EUA comissaran iots i pisos d’oligarques russos per aïllar Putin

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat un nou paquet de sancions contra Rússia per intentar aïllar encara més Vladimir Putin i el seu entorn més pròxim. Biden ha afirmat que els EUA se sumen a la Unió Europea i tancarà el seu espai aeri als avions russos com a represàlia per la invasió d’Ucraïna. També ha assenyalat directament els oligarques russos que contribueixen a finançar les operacions del Kremlin. “Comissarem els seus iots, els seus apartaments de luxe i els seus avions privats”, ha etzibat Biden.

L’objectiu és condemnar les classes dirigents russes a l’ostracisme y aprofundir encara més en el bloqueig de l’economia del país. “Ens unirem als nostres aliats per tancar l’espai aeri estatunidenc a tots els vols russos, aïllant encara més Rússia i afegint pressió addicional a l’economia“, ha assegurat Biden durant la seva intervenció al debat de l’Estat de la Unió. El president estatunidenc ha acusat Putin de tenir planificada la invasió d’Ucraïna i l’ha advertit que Occident està a punt per fer-li front.

Guerra premeditada

“La guerra de Putin és premeditada i no provocada”, ha dit. “Va pensar que Occident i l’OTAN no respondrien i pensava que ens podria dividir. Putin estava equivocat, estàvem preparats”. El president dels EUA ha reiterat que la història li ha ensenyat una lliçó que no es pot oblidar. “Quan els dictadors no paguen el preu de la seva agressió, provoquen més caos”, ha reblat. “Fa sis dies Vladimir Putin va intentar sacsejar els fonaments del món lliure i va pensar que podria doblegar-lo amb les seves amenaces. Va calcular malament”.

El president estatunidenc ha celebrat la ferotge resistència que estan oferint els ciutadans ucraïnesos i ha reconegut que les pròximes setmanes i mesos seran dures per al país. “Un poble ucraïnès orgullós, que ha estat independent durant 30 anys, ha demostrat repetidament que no tolerarà que ningú intenti fer retrocedir el seu país”, ha afegit. Biden ha garantit que els EUA i els seus aliats donaran suport a Ucraïna en la seva “lluita per la llibertat” i ha promès més ajuda militar, econòmica i humanitària.