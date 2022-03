Rússia insta a fugir de Kíev i comença atacs “d’alta precisió”

Kíev està més assetjat que mai i podria caure en mans russes en les pròximes hores. Així ho fa saber un comunicat del ministeri de Defensa rus en què s’alerta els residents de Kíev que han de marxar de la ciutat abans de l’ofensiva “d’alta precisió” que faran sobre la capital en les pròximes hores. El primer objectiu després d’emetre aquest comunicat ha estat la torre de televisió de Kíev, la més important d’Ucraïna, que ha estat atacada per l’artilleria russa, tot i que finalment ha impactat un edifici proper. Per ara s’han confirmat cinc víctimes mortals per l’impacte, però podrien ser més.

🇺🇦🇷🇺 La torre de televisión de Kiev, al noroeste de la ciudad, ha sido objeto de un ataque de artillería rusa. pic.twitter.com/ePk1vzLOff — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) March 1, 2022

En el text fet públic aquest dimarts al migdia, el ministeri rus ha urgit els ciutadans ucraïnesos “involucrats en les provocacions nacionalistes contra Rússia” i els residents a Kíev “que viuen a prop d’estacions elèctriques” a marxar. Rússia vol atacar els serveis d’intel·ligència ucraïnesos per la “propaganda” que estan fent contra el país i pels “ciberatacs” que han dirigit contra les tropes russes. Aquest matí un comboi de tropes russes de més de 60 quilòmetres ja avançava cap a la capital per prendre el control de la ciutat al govern ucraïnés.

Europa Press

En paral·lel a aquest avís, fonts del Kremlin han informat que demà es podrien reprendre les negociacions entre Ucraïna i Rússia, que aquest dilluns van acabar sense cap acord. Ucraïna també està disposada a seure a la taula per demanar un alto el foc en un moment crucial per la resistència davant els russos, que estan a punt de fer-se amb la capital. El ministeri d’Exteriors d’Ucraïna, però, ha assegurat que ultimàtums com el que han enviat als ciutadans de Kíev “no tenen sentit”.

Aquest avís als ciutadans de Kíev perquè abandonin les seves cases arriba un dia després que el president rus, Vladimir Putin, es comprometés davant el seu homòleg francés, Emmanuel Macron, a protegir els civils en aquesta guerra i no atacar infraestructures. Sembla, però, que Putin no ha complert la promesa ni 24 hores, ja que aquest matí s’ha bombardejat Khàrkiv, la segona ciutat del país causant desenes de morts. Ucraïna ha acusat Rússia de “crims de guerra” per aquests bombardejos que han afectat objectius civils mentre el Kremlin assegura que tots els bombardejos estan dirigits a objectius militars.