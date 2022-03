Rússia augmenta la pressió sobre Kíev amb l’enviament de més tropes

Rússia augmenta la pressió sobre Kíev amb l’enviament de milers de tropes de reforç per intentar bloquejar la capital ucraïnesa després que la primera reunió per acordar un alto el foc hagi fracassat. En el sisè de la invasió, l’exèrcit rus continua trobant més resistència de l’esperada i necessita més efectius per intentar doblegar les defenses ucraïneses, que ha aconseguit aturar l’ofensiva sobre la capital. L’estratègia ucraïnesa consisteix a aguantar les seves posicions a la ciutat esperant que les tropes russes entrin a la ciutat per iniciar una guerra urbana de difícil pronòstic.

Un comboi rus de més de 60 kilòmetres de llarg s’acota a la capital ucraïnesa i augmenta els rumors d’un atac imminent sobre la ciutat. Imatges de satèl·lit publicades per la companyia estatunidenca Maxar Technologies mostren una llarga filera de tancs, blindats, artilleria i vehicles de subministrament s’estén des de Pribyrsk, a la frontera amb Bielorússia, fins a l’aeroport d’Hostomel, una base aèria situada a poques desenes de kilòmetres de la ciutat, segons informa la CNN de fonts de la companyia tecnològica.

Un comboi rus de més de 60 kilòmetres es dirigeix cap a Kíev / Maxar Technologies

Combats a tot el país

Kíev i diverses ciutats ucraïneses s’han llevat un dia més amb el soroll de les sirenes que alerten d’atacs aeris imminents i esperen una nova ofensiva de les tropes russes a tot el país. El ministre de Defensa d’Ucraïna, Oleksiy Reznikov, ha denunciat els atacs indiscriminats de Rússia, que aposta pel foc d’artilleria i els bombardeigs davant la incapacitat de les seves tropes terrestres d’aconseguir avenços notables a les grans ciutats. “No són capaços de combatre els ucraïnesos armats”, ha etzibat.

Almenys 70 soldats ucraïnesos han mort en el bombardeig d’una unitat militar al nord-est del país. Les autoritats locals no descarten que el balanç de víctimes sigui molt més alt perquè encara estan recuperant cadàvers de sota la runa després que l’explosió d’un dipòsit de gasolina hagi agreujat les conseqüències de l’atac. Les forces russes també han bombardejat un edifici governamental al centre de Khàrkiv, la segona ciutat més gran del país i que en els últims dies ha estat escenari de combats molt cruents.

El govern ucraïnès vol impulsar la creació d’un tribunal especial internacional a Khàrkiv per jutjar els crims de guerra de Rússia. “Va ser a Khàrkiv on el 1943 es va celebrar el primer judici que va condemnar els nazis pels seus crims de guerra”, ha dit Reznikov. “Ara el tribunal ha de sentenciar els seguidors de Hitler al Kremlin, que ja l’han superat”, ha lamentat.