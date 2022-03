Ucraïna acusa Rússia de “crims de guerra” per bombardejar objectius civils

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha acusat Rússia de perpetrar “crims de guerra” després dels bombardejos de les últimes hores contra Khàrkiv, la segona ciutat més gran del país. Les autoritats ucraïneses han denunciat atacs aeris i foc d’artilleria contra edificis residencials i governamentals, mentre el Kremlin assegura que tots els bombardejos estan dirigits a objectius militars.

El fiscal de la Cort Penal Internacional (CPI), Karim Khan, va anunciar dilluns que obrirà una investigació sobre la invasió russa i ha ordenat el seu equip que explori “totes les oportunitats de preservació de proves”. Khan considera que hi ha una “base raonable” que s’han comès “suposats crims de guerra i crims de lesa humanitat”.

Zelenski ha acusat Moscou de llençar 56 coets i 113 míssils de creuer contra Ucraïna des de l’inici de la invasió. El president ucraïnès augura que la invasió russa acabarà en un “tribunal internacional” perquè és una “violació de totes les convencions internacionals”, que prohibeixen els exèrcits dirigir els seus atacs contra objectius civils. L’inici del sisè dia de l’ofensiva russa està marcat pels combats a Khàrkiv i la preparació d’un segon assalt contra Kíev, on Rússia està concentrant una gran quantitat de tropes per bloquejar la ciutat.

🔴#Ucrania| Ataque aéreo destruye el edificio de la Administración Estatal Regional, ubicado en la Plaza de La Libertad, en el centro de #Járkov. pic.twitter.com/7P7iJEyUMQ — Fernando Ulloa Galaz (@UlloaG_Fernando) March 1, 2022

El ministre de Defensa d’Ucraïna, Oleksiy Reznikov, també ha denunciat els “atacs barbàrics” de les tropes russes contra diverses ciutats del país per “no són capaces de combatre els ucraïnesos” sobre el terreny. “Només [ataquen] ciutadans pacífics, com els covards”, ha dit Reznikov. “Els seus responsables directes i les seves organitzacions estan condemnats per la resta de la seva existència a portar la marca dels assassins”.

Balanç de víctimes

El govern ucraïnès ha elevat a més de 5.700 les baixes de l’exèrcit rus des de l’inici de la invasió, una dada que no ha pogut ser confirmada per cap agència independent. També informen que han capturat almenys 200 soldats russos i s’apunten la destrucció de 29 avions, 29 helicòpters, 198 tancs, 77 sistemes d’artilleria i 305 vehicles blindats i de subministrament, segons fonts de l’Estat Major de les Forces Armades Ucraïneses.

“Les dades s’estan actualitzant”, asseguren. “Els càlculs són complicats per la intensitat de les hostilitats”. Les baixes en el bàndol ucraïnès són incertes –ni el govern local ni Rússia han donat xifres oficials fins ara–, però també es comptarien per centenars. Almenys 70 soldats ucraïnesos ha mort durant el bombardeig d’una unitat militar al nord-est del país.