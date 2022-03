Ucraïna i Rússia ultimen una nova trobada mentre els combats continuen

Ucraïna i Rússia preparen una nova trobada per continuar amb les converses de pau iniciades dilluns, segons informen diversos mitjans ucraïnesos. La primera reunió va acabar sense acord, però les dues delegacions es van emplaçar a continuar negociant per acostar postures. Mentre ambdós països intensifiquen els contactes diplomàtics –la Xina s’ha mostrat predisposada a jugar paper més actiu com a mediador–, els combats continuen arreu del país i tenen Kíev i Khàrkiv, les dues principals ciutats ucraïneses, com a centre de les operacions.

Les delegacions russa i ucraïnesa a Bielorússia / Ministeri d’Exteriors de Bielorússia

L’alcalde de Khàrkiv, Igor Kolykhayev, ha alertat que Rússia ha enviat tropes aerotransportades a la ciutat per preparar un nou assalt contra la segona ciutat del país. “Un grup de paracaigudistes russos ha aterrat a Khàrkiv”, ha informat el centre de comandament de les Forces Armades d’Ucraïna al seu canal de Telegram. El primer objectiu de les tropes russes ha estat un centre mèdic militar de la regió nord. Khàrkiv, situada a pocs kilòmetres de la frontera amb Rússia, continua sota control ucraïnès malgrat els esforços russos per conquerir-la. Almenys 21 persones han mort i 112 han resultats ferides pels atacs russos a la ciutat en les últimes 24 hores.

Postures allunyades

La primera reunió entre Ucraïna i Rússia, celebrada en una localitat bielorussa pròxima a la frontera ucraïnesa, va servir per constatar que les postures dels països continuen molt allunyades. Fonts del govern ucraïnès van filtrar les propostes de la seva contrapart russa. Moscou hauria exigit a Kíev que reconegui la independència de les repúbliques separatistes de Donetsk i Lugansk, així com el reconeixement de la sobirania russa sobre Crimea.

Per la seva banda, Ucraïna manté la seva petició d’alto el foc i la retirada de totes les tropes russes del seu país. El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha demanat ajuda a la Xina per intentar aturar l’ofensiva russa. El ministre d’Exteriors xinès, Wang Yi, ha traslladat a les autoritats ucraïneses la predisposició de Pequín de jugar un paper més actiu en les negociacions de pau entre Kíev i Moscou.

Wang ha repetit que la Xina dona un suport incondicional a “la sobirania i la integritat territorial d’Ucraïna”, segons ha informat el ministeri d’Exteriors ucraïnès. La Xina, que està disposada a “fer tot el possible per acabar amb la guerra a Ucraïna mitjançant la diplomàcia”, és l’única gran potencia que no ha girat l’esquena a Rússia i manté els seus vincles econòmics amb el país, per la qual cosa és el país millor situat per intentar convèncer Vladímir Putin que continuar amb l’ofensiva sobre Kíev només agreujarà la crisi.