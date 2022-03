L’ONU, sorpresa per “l’èxode tan ràpid” d’ucraïnesos que fugen de la guerra

El drama humanitari de la guerra d’Ucraïna continua, i l’Agència de l’ONU pels refugiats, l’ACNUR, ja ha elevat la xifra de refugiats ucraïnesos a un milió. Aquesta xifra ha sorprés l’ONU, ja que “mai s’havia vist un èxode tan ràpid com aquest”. Fa només dos dies ACNUR parlava de 660.000 refugiats, fa 24 hores ja eren 800.000 i aquest dijous la xifra supera el milió, segons un comunicat de l’Alt Comissionat pels Refugiats, Filippo Grandi.

En aquest marc, l’ACNUR ha avisat que si no hi ha un final immediat del conflicte tres milions més de persones podrien sortir d’Ucraïna en els pròxims dies. Segons l’agència de l’ONU, la resposta dels governs europeus està sent “destacable”, perquè molts països han anunciat que acceptaran tots els refugiats ucraïnesos que els arribin. A Espanya, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va assegurar que regularitzarà la situació dels ucraïnesos del país.

Ucraïna reclama corredors humanitaris

Davant aquesta situació i els continus bombardejos contra civils de les tropes russes, Ucraïna ha reclamat a la comunitat internacional la creació de “corredors humanitaris” per ajudar a l’evacuació dels nens, l’enviament de medicines i aliments i la facilitació del pas d’ambulàncies. L’assessor presidencial ucraïnés, Mykhailo Podoliak, ha denunciat que “els pobles i ciutats on hi ha columnes de tropes russes esdevenen llocs de pillatge, robatoris i assassinats” i ha instat la comunitat internacional a passar a l’acció: “Prou paraules!”.

Sense aigua ni calefacció en ple hivern

Mentrestant, els atacs russos a Kíiv continuen entre rumors d’una nova reunió Rússia-Ucraïna per intentar acostar posicions. En paral·lel, l’alcalde de Kherson ja ha confirmat la caiguda de la ciutat portuària -després de denunciar a Facebook que soldats russos han entrat a l’ajuntament i que ja no queden soldats ucraïnesos al municipi- i continua el setge a la ciutat de Mariúpol, on ara mateix no hi ha serveis bàsics com l’aigua, la llum i la calefacció en ple hivern.

“Estem patint grans dificultats per recollir i enterrar els morts, entregar aliments i medicaments”, ha lamentat l’alcalde de Kherson, Igor Kolykhaiev. Kolykhaiev s’ha sumat a la petició “al món sencer” de corredors humanitaris. També s’hi ha sumat l’alcalde de Mariúpol, Vadim Boichenko, que ha denunciat la destrucció d’infraestructures “crítiques” per la ciutat.

El Tribunal Penal Internacional investiga crims de guerra comesos per Rússia

En aquest marc d’escalada del conflicte armat, el Tribunal Penal Internacional ha confirmat que investigarà possibles crims de guerra comesos per Rússia des que va començar la invasió. Ho han demanat fins a 39 països després que el mateix president ucraïnès, Volodímir Zelenski, hagi reiterat que Rússia actua com un estat “terrorista” cometent crims contra la humanitat en els seus atacs contra la població civil, que ja han causat més de 2.000 morts. En paral·lel, Rússia ha notificat 498 morts entre els seus soldats desplegats a Ucraïna.

Milers de desplaçats interns

En paral·lel, també hi ha milers de desplaçats interns que han fugit de les seves ciutats, ja assetjades per tropes russes, per refugiar-se a zones on el conflicte encara no es fa tan evident. L’ACNUR ha explicat en un comunicat que ja s’està desplegant en alguna d’aquestes zones per intentar ampliar els programes d’assistència als refugiats, que desenvolupen amb el suport de les administracions locals.

“Res pot substituir la necessitat de silenciar les armes i d’aconseguir que el diàleg i la diplomàcia tinguin èxit”, ha subratllar l’Alt Comissionat en aquest comunicat fet públic aquest dijous. Grandi ha destacat, per acabar el text, que la pau és “l’únic camí per aturar aquesta tragèdia”.