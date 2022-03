Rússia es fa amb el control de la segona central nuclear més gran d’Ucraïna

Rússia s’ha fet amb el control de Zaporizhzhia, la ciutat on hi ha la central nuclear més gran d’Ucraïna. Així ho ha confirmat el mateix país a l’Agència Internacional d’Energia Atòmica (OIEA). La central nuclear de Zaporizhzhia té sis dels quinze reactors d’energia nuclear d’Ucraïna. Aquesta és la segona central nuclear que cau en mans russes, ja que el passat dijous es van fer amb el control de Txernòbil. Per ara, segons la informació de l’OIEA, els sis reactors d’aquesta central estan “segurs” i el personal de planta treballa per “per proporcionar seguretat nuclear i controlar la radiació”.

Les tropes russes continuen avançant i han destruït una escola a Kharviv, la segona ciutat més poblada d’Ucraïna, que lluita contra els soldats russos des de fa un parell de dies, quan van començar els bombardejos. El servei d’emergències d’Ucraïna han elevat a més de 2.000 els civils morts des de l’inici de la invasió russa ara fa exactament set dies.

Tercera Guerra Mundial “nuclear i destructiva”

Precisament sobre armament nuclear ha parlat aquest matí el ministre d’Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov, que ha advertit que una Tercera Guerra Mundial seria “nuclear i destructiva”. El ministre rus ha assegurat que la prioritat del Kremlin és desarmar l’exèrcit ucraïnés perquè no pugui fer-se amb armes nuclears, el que seria “un perill real” per a Rússia. “No podem permetre la presència d’armes ofensives a Ucraïna que amenacin la nostra seguretat”, ha defensat.

El ministre d’Exteriors rus ha insistit que Rússia ha començat l’invasió d’Ucraïna amb l’objectiu de desmilitaritzar i desnazificar el país. Rússia acusa les autoritats ucraïneses de “crims sagnants contra civils” a les repúbliques separatistes del Donbass des del 2014 i per aquest motiu va començar l’escalada del conflicte reconeixent aquestes autoproclamades repúbliques.

Les declaracions de Lavrov arriben el mateix dia que Ucraïna i Rússia han anunciat que ultimen els preparatius per una nova trobada per intentar rebaixar la tensió.