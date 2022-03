El drama humanitari de la guerra d’Ucraïna: 660.000 refugiats i 136 morts

Continua la guerra d’Ucraïna i continua l’èxode de refugiats cap a Polònia i Hongria. L’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) ja xifra en 660.000 els refugiats que han hagut de fugir d’Ucraïna després que el president rus, Vladimir Putin, n’ordenés la invasió el passat dijous. La portaveu de l’organització, Shabia Mantoo, ha alertat que si l’èxode continua al mateix ritme i el conflicte segueix escalant pot tenir lloc la crisi de refugiats “més greu” a Europa en l’últim segle.

La majoria d’aquests refugiats s’han desplaçat a Polònia, Hongria, Romania, Eslovàquia i Moldàvia. Mantoo ha demanat als governs d’aquests països i a la resta d’Europa que garanteixin l’accés als seus territoris de tots els refugiats que fugen de la guerra “sense discriminació contra cap persona o grup”. ACNUR està mobilitzant recursos per respondre a aquesta onada de migracions de manera “ràpida i eficaç”, segons ha dit en un comunicat.

136 morts, 13 dels quals nens

Per ara, l’ONU ha xifrat en 136 els civils morts a Ucraïna des del passat dijous 24 de febrer. Tretze dels quals són nens, segons les dades de l’oficina de Drets Humans. La majoria d’aquestes víctimes mortals han estat causades per armes explosives amb gran àrea d’impacte, com són els bombardejos d’artilleria pesada i els sistemes de llançament de coets, a banda dels atacs aeris. També hi ha 400 ferits, dels quals 26 són infants.

L’ONU adverteix, però, que aquestes són només les víctimes que s’han pogut registrar a hores d’ara, però “probablement” la xifra és “molt més alta”. Aquest dilluns les autoritats ucraïneses van anunciar 352 morts entre els civils, el que ja eleva considerablement la xifra d’aquest organisme.

En paral·lel, l’oficina de Drets Humans de l’ONU ha notificat 6.400 detencions en protestes en protestes contra la invasió d’Ucraïna des del començament de la invasió. “La majoria són alliberats hores després, alguns pagant una multa, però altres afronten fins a 25 dies de presó”, assenyala l’organisme.