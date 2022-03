Important canvi lingüístic de “gran valor simbòlic” sobre la denominació de la capital d’Ucraïna. En els mitjans catalans, fins ara estava molt estesa la forma Kíev, però ara es comença a utilitzar la forma Kíiv després que molts dels grans mitjans internacionals hagin fet el pas. Una lletra ho canvia tot. Per què hem de dir Kíiv i no Kíev?

Kíev és la “russificació de la toponímia ucraïnesa en un intent de diluir la cultura i la llengua ucraïnesa durant l’època de l’imperi rus i la Unió Soviètica”, segons han explicat aquest matí a Catalunya Ràdio. De fet, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha estat dels primers mitjans a anunciar el canvi de denominació per Kíiv, que és com s’anomena la ciutat en ucraïnès.

El valor dels gestos

“Tradicionalment, en català s’havia dit Kíev perquè s’havia adoptat la forma russa de dir-ho“, ha explicat el cap del departament d’Assessorament Lingüístic de la CCMA, Ernest Rosinés. “A causa de la guerra, grans mitjans internacionals com la BBC, la CNN han fet el pas simbòlic i han decidit adoptar la forma Kíiv que deriva de la forma ucraïnesa”.

Però el debat ve de molt més lluny. El 1995 el govern ucraïnès ja va adoptar la denominació local de la ciutat en un gest simbòlic per deixar enrere el passat soviètic i fer valdre la cultura i la llengua del país. L’enviat especial de TV3 a Ucraïna, Manel Alias, ha estat dels primers a reivindicar el canvi.

A TV3 i a Catalunya Ràdio a partir d'ara farem fer servir la forma Kíiv (de l’ucraïnès) en comptes de Kíev (del rus). Ja hi ha molts mitjans que havien fet el pas i els assessors lingüístics recomanen el mateix.



Puyal, un pioner

Marius Serra ha fet una explicació molt clara del debat. “Un exònim és un topònim modificat que es fa servir en una llengua per anomenar un lloc situat fora de la seva àrea lingüística“, ha exposat a Catalunya Ràdio. “En català parlem de Lleó, Londres o Basilea enlloc de dir León, London o Basel”. Serra ha desvelat que Joaquim Maria Puyal va ser un pioner en usar la forma Kíiv, que ja recull el portal lingüístic de la CCMA, fins i tot abans que Ucraïna oficialitzés el canvi.

“La primavera del 1991 el Barça va anar a jugar per primera vegada al camp del Dinamo de Kíiv. Encara no s’havia dissolt la Unió Soviètica, però en Joaquim Maria Puyal ja va explicar des de la transmissió de Catalunya Ràdio que Kíev era l’exònim en rus i que calia pronunciar Kíiv perquè aquest era el nom de la ciutat en llengua ucraïnesa“, ha relatat.

“Llavors en Puyal es va quedar sol en la seva reivindicació toponímica. Que ara molts mitjans internacionals hagin decidit canviar d’exònim per referir-se a la capital d’Ucraïna és un gest simbòlic significatiu. Salvant les distàncies és com si un dia la jet-set deixés d’anar de vacances a Ibiza i optés per anar a Eivissa“, ha conclòs.