Ucraïna anuncia un nou intent d’evacuar les ciutats assetjades pels russos

El govern ucraïnès ha anunciat aquest divendres que intentarà obrir nous corredors humanitaris per evacuar civils de les ciutats assetjades per les tropes russes. La viceprimera ministra del país, Irina Vereschuk, ha assegurat que la prioritat del govern és evacuar Mariúpol, on hi ha unes 400.000 persones que estan sense aigua ni calefacció i que pateix els bombardejos de l’exèrcit rus des de fa dies, inclosa la destrucció d’un hospital infantil.

Vereschuk ha explicat a l’agència de notícies ucraïnesa UNIAN que les autoritats locals treballen per obrir corredors humanitaris i que la ruta per sortir des de Mariúpol es dirigirà cap a Zaporíjia, al centre del país. “Esperem i desitgem que la ruta funcioni”, ha dit la viceprimera ministra després dels diversos intents fallits dels últims dies. El govern ucraïnès també vol utilitzar els corredors per enviar medicaments, aigua i menjar a Kherson, Txernihiv, Khàrkiv i altres regions molt necessitades.

Refugiats ucraïnesos fan cua per buscar una sortida / Europa Press

Continuen els bombardejos

Les autoritats ucraïneses han denunciat que els bombardejos russos sobre les principals ciutats del front no s’han aturat en cap moment. Durant els atacs d’aquesta nit, la ciutat de Txernihiv, al nord de Kíiv, s’ha quedat sense subministrament d’aigua, mentre que Mariúpol també ha estat objecte de més bombardejos. Volnovakha, localitat clau entre Donetsk i Mariúpol, hauria caigut en mans de les forces separatistes del Donbass, una victòria que incrementa la pressió sobre la ciutat portuària.

Així mateix, la viceprimera ministra ucraïnesa ha calculat que unes 60.000 persones han fugit de Sumi, al nord-est d’Ucraïna, mentre que unes 3.000 han pogut ser evacuades d’Izium i 20.000 més de Bucha, Hostomel, Irpín, Vorzel i altres localitats als afores de Kíiv, on les tropes russes s’estarien preparant per començar l’assalt a la ciutat. “La guerra destructiva de Rússia contra els civils i les grans ciutats d’Ucraïna continua”, ha dit Mijailo Podoliak, un dels assessors del president ucraïnès, Volodímir Zelenski.

Atacs a l’oest d’Ucraïna

Rússia ha confirmat que ha atacat dues bases aèries ucraïneses a Ivano-Frankivsk i Lutsk, a l’oest d’Ucraïna. El ministeri de Defensa ha assegurat que els atacs s’han fet amb armes de “llarg abast” i “alta precisió” i ha aconseguit deixar fora de servei els dos aeròdroms, tot i que no han donat més detalls, informa Europa Press. Almenys dos militars haurien mort durant l’atac a Lutsk.

El president rus, Vladímir Putin, ha obert la porta a permetre que “voluntaris” participin en la invasió d’Ucraïna. El ministre de Defensa, Mijailo Podoliak, ha explicat que unes 16.000 persones de països del Pròxim Orient s’ha mostrat disposades a viatjar a l’est del país. “Si hi ha gent que vol, de manera voluntària i especialment no a canvi de diners, venir i ajudar les persones que viuen al Donbass, ens haurem de trobar amb ells a mig camí i ajudar-los a arribar a la zona de guerra”, ha dit Putin.