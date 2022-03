Ucraïna i Rússia preparen un acord de pau que inclou la renúncia a l’OTAN

Rússia i Ucraïna ultimen un pla de pau per acabar la guerra que implicaria la renúncia de Kíiv a entrar a l’OTAN, tenir establerts “límits” en les seves forces armades i que es declari país neutral. El pla de pau té quinze punts que també inclouen l’alto el foc i la retirada de les tropes russes d’Ucraïna, segons ha avançat en exclusiva el diari The Financial Times. La guerra ja dura vint-i-un dies i els últims han estat els més durs a les ciutats encerclades per tropes russes. El drama humanitari també és molt gran: es calcula que tres milions de persones han fugit d’Ucraïna.

Segons The Financial Times, Ucraïna hauria de comprometre’s a renunciar definitivament a entrar a l’OTAN i a no tenir bases militars ni armament estranger. Moscú ha de permetre que Kíiv pugui comptar amb la protecció d’aliats com els Estats Units, el Regne Unit i Turquia. El mateix president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha valorat aquestes reunions molt positivament i ha assegurat que les converses de pau “han entrat en una nova fase”. “Les negociacions sonen més realistes”, ha assegurat el president ucraïnés abans d’afegir que els dos països comencen a acostar postures.

Zelenski reconeix que Ucraïna no pot entrar a l’OTAN

Aquest dimarts Zelenski ja va fer un pas important cap a un acostament amb Rússia quan va dir obertament que Ucraïna entenia que no pot entrar a l’OTAN. “Ho entenem, som gent raonable”, va dir. El Kremlin esperava sentir aquest missatge amb claredat malgrat que fins ara diversos assessors del president ucraïnès havien explicat que el país està disposat a assumir un paper de neutralitat.

En paral·lel a aquestes converses de pau, Zelenski ha rebut els primers ministres de Polònia, la República Txeca i Eslovènia, que han viatjat fins a Kíiv per donar suport a Ucraïna durant aquesta ofensiva de l’exèrcit rus que ja dura tres setmanes.