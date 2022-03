Ucraïna i Rússia acosten postures: “Les negociacions sonen més realistes”

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha reconegut aquesta matinada que les converses de pau amb Rússia estan entrant en una nova fase i que ambdós països comencen a acostar postures: “Les negociacions sonen més realistes”, ha celebrat Zelenski, que aquest dimarts va fer un pas important en termes diplomàtics després reconèixer que Ucraïna no entrarà a l’OTAN. El dirigent ucraïnès, tot i sentir-se abandonat per Occident en alguns moments clau de la guerra, ha agraït la visita llampec dels primers ministres de Polònia, la República Txeca i Eslovènia, que ha viatjat a Kíiv per mostrar el compromís del bloc de països de l’Est amb Ucraïna.

El primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, ha advertit que Europa no es pot permetre una derrota d’Ucraïna. “Europa ha d’entendre que si perd Ucraïna no tornarà a ser la mateixa”, ha dit en una piulada després de la trobada. “No tornarà a ser Europa. Més aviat serà una versió derrotada, humiliada i patètica del que havia sigut”. Els països de l’Europa de l’Est i del Bàltic han sigut els que més han pressionat la Unió Europea per accelerar els tràmits d’adhesió d’Ucraïna i veuen amb molta preocupació l’avenç de Rússia cap a les seves fronteres. “No esteu sols, els nostres països estan al vostre costat”, ha dit el primer ministre txec, Petr Fiala.

Zelenski reunit amb els primers ministres de Polònia, la República Txeca i Eslovènia / Mateusz Morawiecki

Adeu a l’OTAN

Les negociacions amb Rússia avancen molt lentament, però Zelenski ha volgut tenir un gest cap a Rússia que pot ser decisiu. El president ucraïnès ha reconegut amb resignació que les “portes” de l’OTAN estan tancades per a Ucraïna, malgrat que els líders occidentals fa anys que llancen missatges en direcció oposada. “Ha quedat clar que Ucraïna no és membre de l’OTAN. Ho entenem, som gent raonable“, ha dit. És la primera vegada que Zelenski ho diu obertament i és un missatge que el Kremlin volia sentir amb claredat. Fins ara, diversos assessors de Zelenski havien dit que Ucraïna estava disposada a assumir un paper de “neutralitat”, però mai s’havien expressat d’una manera tan rotunda.

La delegació russa sempre ha posat tres condicions sobre la taula per negociar seriosament amb Ucraïna: a banda del desistiment a entrar a l’OTAN, el Kremlin vol que Kíiv accepti la independència de les repúbliques separatistes de Donetsk i Lugansk –en les seves fronteres originals– i que reconegui la sobirania russa sobre Crimea. Aquests dos últims aspectes són més difícils d’acceptar per Zelenski, que sempre ha defensat la integritat territorial del seu país i en cap moment ha fet cap gest que deixi entreveure que està disposat a renunciar als territoris conquerits pels russos o per milícies prorusses.

Zelenski ha insistit que ara mateix l’únic que espera de l’OTAN és que plantegi “nous formats d’interacció” amb Ucraïna que permetin donar “garanties” de seguretat al seu país. “Crec que és necessari tenir una missió de pau. De l’OTAN, possiblement una estructura internacional més àmplia, però una missió que sigui capaç de defensar-se i que operi a territori ucraïnès”, ha dit.