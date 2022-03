Els països de l’Est pressionen la UE per accelerar l’adhesió d’Ucraïna

Els països de l’Europa de l’Est i del Bàltic s’han unit per reclamar a la Unió Europea que acceleri els tràmits per aprovar l’adhesió d’Ucraïna al bloc comunitari. Bulgària, Polònia, Letònia, Lituània, Estònia, Eslovènia, Eslovàquia i la República Txeca han enviat una carta conjunta a Brussel·les que els estats membres ofereixen una perspectiva clara a Ucraïna per unir-se a la Unió Europea i li atorguin l’estatus de país candidat.

“Demanem als estats membres que consolidin el suport polític a Ucraïna i permetin a les institucions de la Unió Europea facin passos per atorgar de manera immediata l’estatus de país candidat a l’adhesió i obrin el procés de negociació“, han defensat a la seva carta. Els països de l’Est d’Europa i del Bàltic consideren que agilitzar l’entrada d’Ucraïna a la UE seria una senyal de suport al país davant la invasió russa.

Votació al Parlament Europeu

La petició dels vuit països va en la línia de la resolució que es votarà aquest dimarts al Parlament Europeu, en la qual es demana “treballar” per donar a Ucraïna l’estatus de país candidat, un acte simbòlic que en realitat no significa res perquè hi ha països que fa anys que estan en aquest punt del tràmit i no hi ha perspectiva que avancin en un futur immediat. Turquia, Macedònia, Montenegro, Sèrbia i Albània són els altres països que estan en negociacions amb la UE, mentre que Bòsnia i Kosovo són candidats potencials.

El ple extraordinari del Parlament Europeu molt probablement donarà llum verda al text i permetrà que Ucraïna se sumi a la llista de candidats a entrar al bloc comunitari. El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, intervindrà al ple per videoconferència. La resolució denunciar la invasió “injustificada” i “il·legal” de Rússia i també condemna la col·laboració de Bielorússia, que ha facilitat l’accés de les tropes russes al nord d’Ucraïna que ara estan preparant el setge de Kíev.