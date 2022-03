L’Eurocambra demanarà aquest dimarts agilitzar l’entrada d’Ucraïna a la UE

La situació a Ucraïna és cada vegada més tensa, el que ha portat el president del país, Volodimir Zelenski, a demanar l’ingrés a la Unió Europea de forma “immediata”. En aquest marc, el Parlament Europeu demanarà aquest dimarts en un ple extraordinari convocat per la presidenta Roberta Metsola agilitzar el procés com a mostra de suport davant la invasió russa.

Els eurodiputats debatran amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el president del Consell Europeu, Charles Michel, i l’Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, les mesures a adoptar davant la invasió russa d’Ucraïna. En aquest ple serà quan el Parlament Europeu adopti una resolució en suport a Kíev i es decideixi què fer amb la sol·licitud oficial d’adhesió que ha signat aquest dilluns el president ucraïnés.

El text que es debatrà, al qual ha tingut accés Europa Press, demana “treballar per a atorgar l’estatus de candidat a Ucraïna” pels mèrits del país. La consideració com a candidat a ingressar a la Unió Europea triga entre 15 i 18 mesos, però els eurodiputats demanen avançar la integració d’Ucraïna per potenciar l’aliança entre Kíev i el bloc europeu.

Segons les normes de la Unió Europea en situacions normals, una vegada una petició d’adhesió arriba al Consell, com és el cas de la d’Ucraïna, la presidència de torn ha d’informar la resta de socis i notificar la demanda també al Parlament Europeu i als parlaments nacionals. Tot seguit, els ministres d’Afers exteriors són els encarregats d’avaluar el cas i decidir si demanen el dictamen de Brussel·les.

En paral·lel i com a gest de suport al país, l’Eurocambra ha situat aquest dilluns una bandera ucraïnesa a la seu de Brussel·les on normalment hi ha les insígnies dels estats vint-i-set estats membres de la Unió Europea, que aviat podrien ser vint-i-vuit.